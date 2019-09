Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visite officielle au Luxembourg de la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić

Sur invitation du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić, effectue actuellement une visite officielle au Luxembourg. En ce jour, la chef de gouvernement serbe a été accueillie avec les honneurs militaires à la place Clairefontaine par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel.

'C'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui la Première ministre Brnabić au Luxembourg, que quelques mois après ma visite officielle à Belgrade. Ceci est une indication claire de la dynamique renouvelée de nos relations bilatérales et nous permet à nouveau de souligner les liens étroits qui unissent nos pays, mais surtout nos peuples.', a déclaré le Premier ministre à l'arrivée de la Première ministre serbe.

S'est suivi une entrevue à l'Hôtel St. Maximin. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les relations entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. À l'égard de ce dernier point, le Premier ministre a noté le suivant:'Le Luxembourg est un partenaire de longue date de la Serbie et a toujours soutenu son chemin européen. La future adhésion à l'UE reste clairement l'objectif du gouvernement serbe et je salue les efforts déployés par vos autorités. Mais vos efforts pour mettre en œuvre ces mesures, en particulier dans le domaine de l'état de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la lutte contre la corruption et de la liberté de la presse, doivent continuer de se poursuivre.'

Dans son discours lors du séminaire économique Serbie-Luxembourg organisé à la House of Startups en ce même jour et auquel les deux Premiers ministres ont participé, le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel, a mis l'accent sur le Luxembourg en tant que smart nation:'Le Luxembourg possède un écosystème dynamique de start-ups, dont la House of Startups est un pilier important. Nous sommes fiers d'avoir créé une infrastructure de soutien efficace permettant aux startups de se développer et de fleurir, ici au Luxembourg, le cœur même de l'Europe'. Avant d'ajouter: 'Tout comme moi, la Première ministre Brnabić est également ministre de la Digitalisation, car c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur en raison de son potentiel énorme. Il n'est donc pas surprenant que nos deux gouvernements s'engagent à placer nos pays à la pointe de l'innovation numérique dans l'intérêt de nos citoyens et de nos économies. Je suis convaincu qu'une collaboration renforcée dans le domaine des TIC sera très fructueuse et mutuellement bénéfique pour nos entreprises et nos citoyens.'

Pour conclure ce premier jour de visite officielle, le Premier ministre a déclaré que 'la Première ministre serbe est ici aujourd'hui, non seulement en tant qu'invitée officielle, mais également en tant qu'amie de notre pays. Les relations entre le Luxembourg et la Serbie reposent sur la confiance et le respect mutuel. Et je suis sûr que la Serbie restera un partenaire important pour le Luxembourg'.

Lors de son deuxième jour de visite officielle au Luxembourg (10.09.2019), la Première ministre assistera également à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg au Cercle Cité. Dans ce contexte, le Premier ministre a rappelé que, comme la Serbie l'a vécu malheureusement à travers sa propre expérience, la paix ne peut jamais être considérée comme acquise:'Demain, le 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg est un jour de commémoration - pour commémorer toutes les vies perdues. Mais c'est également un jour de souvenir. Alors souvenons-nous de ce qui s'est passé. N'oublions jamais, afin que nous puissions assurer que cela ne se reproduise plus jamais.'

Le soir, les deux Premiers ministres assisteront ensemble au match de football des éliminatoires de l'Euro 2020 Luxembourg-Serbie au stade Josy Barthel.

Communiqué par le ministère d'État