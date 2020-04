Government of Grand Duchy of Luxembourg : Xavier Bettel a participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne par vidéoconférence

En date du 23 avril 2020, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a participé à une vidéoconférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, dont l'ordre du jour était à nouveau consacré à la riposte de l'UE face à la pandémie de COVID-19.

Sur base d'une feuille de route commune pour la relance ('Roadmap to Recovery'), élaborée conjointement par le président du Conseil européen, Charles Michel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les membres du Conseil européen se sont échangés sur les mesures communes pour surmonter la crise actuelle.

Les discussions ont également porté sur le rapport de l'Eurogroupe qui présente trois filets de sécurité immédiats: un volet destiné aux travailleurs (l'initiative de financement du chômage partiel SURE), un volet destiné aux entreprises (le fonds de garantie de la BEI), et un volet destiné aux États (ligne de crédit du MES).

'Je salue l'adoption de ces propositions qui prévoient un paquet de 540 milliards d'Euros pour faire face aux conséquences de la crise', a noté le Premier ministre à cet égard en ajoutant: 'Si ces trois premiers éléments sont importants pour répondre aux chocs économiques immédiats, il existe également un large consensus sur la nécessité d'un quatrième pilier, à savoir un fonds de relance. Cette crise touche toutes nos économies, dans toute l'Europe, et ses effets pourraient se prolonger sur une longue période. Ne décevons pas nos citoyens, nos entreprises ou les marchés - commençons dès maintenant à préparer un plan crédible et ambitieux et investissons dans notre avenir! Ainsi je me réjouis de la décision du Conseil européen de mandater la Commission européenne à esquisser une nouvelle proposition d'un cadre financier pluriannuel plus ambitieux qui devrait disposer d'un volume considérablement plus élevé afin d'intégrer un fonds de relance dans le budget de l'Union européenne'.

Un autre point de discussion fut le marché unique et la politique industrielle de l'UE. Dans ce contexte, le Premier ministre Xavier Bettel a plaidé pour un marché unique fort et intégré et a réitéré que les mesures restrictives introduites dans certaines parties de l'UE risquent d'avoir un impact irréparable sur le fonctionnement de l'UE, du marché unique et de l'espace Schengen: 'Quasiment tous les pays européens ont introduit des mesures de distanciation sociale pour leurs citoyens, mais je suis déçu de voir que le COVID-19 semble également mener vers un processus de distanciation nationale entre les États membres. C'est le marché unique qui, avec tant d'autres acquis européens, risque de faire les frais de la crise actuelle. Il en va de même pour l'espace Schengen. Un rétablissement total de la libre circulation des biens, des personnes et des services doit faire partie de toute stratégie de sortie.'

Finalement, les membres du Conseil européen ont fait le point sur la situation liée au COVID-19 dans le monde, et en particulier en Afrique, où l'impact sanitaire, économique et social risque d'être particulièrement sévère. Le Premier ministre Xavier Bettel a commenté: 'Le Luxembourg se réjouit de la volonté d'accorder une attention particulière au continent africain dans la réponse globale de l'UE à la pandémie. Nous entendons y contribuer pleinement. Cette crise mondiale exceptionnelle exige une solidarité exceptionnelle et nos partenaires africains doivent pouvoir compter sur le soutien de l'Europe.'

Communiqué par le ministère d'État