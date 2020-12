Government of Grand Duchy of Luxembourg : Xavier Bettel et Jean Asselborn ont accueilli Jan Jambon, ministre-président de la Flandre

En date du 1er décembre 2020, Jan Jambon, ministre-président du gouvernement flamand, s'est rendu au Luxembourg pour une visite de travail. Le ministre-président Jambon a été reçu par Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ainsi que par Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes.

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a reçu le ministre-président Jambon pour une entrevue bilatérale au bâtiment Mansfeld. La réunion de travail a permis d'avoir un échange de vues sur les relations bilatérales et les pistes permettant d'intensifier la coopération entre le Luxembourg et la Flandre. Les deux parties se sont également échangées sur les négociations sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi que la situation liée à la pandémie de COVID-19. Le ministre Asselborn a réitéré que le Luxembourg attache une importance primordiale à la libre circulation, la préservation de l'esprit Schengen ainsi que la protection des modes de vies transfrontaliers.

Par la suite, le ministre-président a été accueilli par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, au ministère d'État pour une entrevue. Les principaux points à l'ordre du jour étaient l'endiguement de la COVID, tout particulièrement les mesures visant à maintenir la libre circulation et le flux transfrontalier dans ce contexte - un point vital pour le Grand-Duché, tout comme les relations bilatérales et le Brexit.

'Nos relations économiques bilatérales sont très fortes. La Flandre est la Région de Belgique qui exporte le plus vers Luxembourg, mais aussi celle qui importe le plus du Luxembourg. Nonobstant, j'estime que tout le potentiel est loin d'être épuisé et j'ai comme ambition d'intensifier ces liens entre le Luxembourg et la Flandre dans bien des domaines', a noté le Premier ministre à l'issue de l'entrevue.

Communiqué par le ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes