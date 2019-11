Government of Principality of Monaco : Le Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme reçu en Principauté

©Direction de la Communication - Stéphane Danna

Vendredi 29 novembre, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, entouré d'Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération et de Guy Antognelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, recevait Zurab Pololikhasvili, Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Il était accompagné d'Alessandra Priante, Directeur Général Département Europe de l'OMT.

Cette réunion de travail avait pour but d'évoquer ensemble les programmes liés au développement du tourisme mis en place par l'OMT et auxquels la Principauté pourrait apporter son concours.

Le développement d'un tourisme responsable et durable a été bien évidement au cœur des discussions, ce sujet étant une des préoccupations essentielles tant de l'industrie touristique que de l'OMT et de la Principauté.

M. Zurab Pololikashvili est le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) depuis le 1er janvier 2018, suite à son élection par l'Assemblée générale de l'OMT à sa vingt-deuxième session.

Il a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume d'Espagne, de la Principauté d'Andorre, de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume du Maroc, et Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) jusqu'en décembre 2017.