Government of Principality of Monaco : O.S.C.E. - Monaco participe à 27ème réunion du Conseil Ministériel

Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, accompagné d'une délégation*, a pris part à la 27ème réunion du Conseil Ministériel de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) qui s'est tenue par visioconférence, les 3 et 4 décembre 2020, sous la Présidence de l'Albanie.

Dans son allocution, prononcée devant plus de 600 participants dont 53 Ministres des 57 Etats membres de l'O.S.C.E., Laurent Anselmi a félicité la Présidence albanaise pour le travail qu'elle a effectué avec détermination tout au long de l'année 2020, dans un contexte exceptionnel en raison de la pandémie de Covid-19.

Plus particulièrement, il s'est réjoui du consensus atteint autour de la nomination des quatre Chefs des Institutions de l'O.S.C.E.** qui met fin à la crise institutionnelle que traversait l'Organisation depuis plusieurs mois.

En outre, le Conseiller de Gouvernement-Ministre a tenu à saluer le rôle central joué par l'O.S.C.E. dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité ainsi que dans la recherche de solutions pacifiques durables aux conflits sévissant dans sa zone d'influence.

Il a également déploré que la crise socio-économique, qui découle de la crise sanitaire, impacte très durement les personnes les plus vulnérables et mis en exergue la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains.

Enfin, soulignant que la crise climatique et la problématique de l'accès aux ressources naturelles constituaient des vecteurs d'instabilité politique et de conflits, M. Anselmi a rappelé qu'« aucun État, ne peut affronter seul les enjeux internationaux actuels » et que « seul un renforcement du rôle des organisations multilatérales et de l'action collective permettra de faire face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés ». ‎

*: S.E. M. Frédéric Labarrère, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès de l'O.S.C.E. ; M. Lorenzo Ravano, Représentant Permanent adjoint ; Mme Anaïs Kemblinsky-Fanjat, Secrétaire des Relations Extérieures.

**: Mme Helga Maria SCHMID (Allemagne) : Secrétaire Général de l'O.S.C.E. ; M. Matteo MECACCI (Italie) : Directeur du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l'Homme ; M. Kairat ABDRAKHMANOV (Kazakhstan) : Haut-Commissaire pour les minorités nationales ; Mme Maria Teresa RIBEIRO (Portugal) : Représentant de l'O.S.C.E. pour la liberté des médias.