Government of Romania : Déclarations à la presse du Premier ministre Ludovic Orban

Ludovic Orban: Bonsoir. Nous effectuons une visite officielle en France, avec une importante délégation du Gouvernement de la Roumanie, composée du ministre de l'Agriculture, Adrian Oros, du ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des Affaires, Virgil Popescu, du ministre de la Défense, Nicolae Ciucă, et, évidemment, le ministre des Affaires Etrangères, Bogdan Aurescu. La visite comporte plusieurs points. Le point principal a été la rencontre avec le Premier ministre français, M. Jean Castex, et le point principal de la discussion a été la signature de la Feuille de route du Partenariat stratégique entre la France et la Roumanie. Il existe un partenariat stratégique entre la France et la Roumanie qui a été signé, dans une première phase, en 2009. Il a été renouvelé par la Déclaration des présidents en 2018, la dernière mise à jour du plan d'action, la Feuille de route, la réalisation du Partenariat stratégique en objectifs communs ce fut en 2016. J'ai signé avec le Premier ministre français, Jean Castex, cet important document concernant l'évolution des relations entre la Roumanie et la France dans le cadre du Partenariat stratégique pour les quatre prochaines années. Cette Feuille de route comprend plusieurs objectifs: dans les relations bilatérales, dans la politique européenne et aussi en termes de positions communes dans les relations internationales. Le Partenariat stratégique se concrétise à travers ce plan d'action pour les quatre prochaines années, qui vise à renforcer la coopération dans le domaine économique, dimension extrêmement importante pour nous; il comprend également le renforcement de la collaboration dans plusieurs domaines d'activités, dans les domaines de la défense, de l'énergie, de la coopération nucléaire civile, de l`infrastructures, de l'agriculture, des communications et aussi de la culture. C'est un document extrêmement important, qui établit un cadre de renforcement des relations entre la France et la Roumanie dans pratiquement tous les domaines d'activité, dans la période qui suivra, avec des effets bénéfiques, tant pour la France que pour la Roumanie. J'ai également signé un document avec le Premier ministre français, une Déclaration d'intention sur la coopération dans le domaine du nucléaire civil, qui vise, entre autres, à collaborer avec des partenaires stratégiques dans la réalisation du projet de construction des réacteurs 3 et 4 à Cernavoda et de la réparation capitale, de la modernisation, la rénovation du réacteur 1, dans un cadre plus large, avec des partenaires stratégiques, un projet extrêmement important pour la politique énergétique de la Roumanie. Un accord a également été signé entre Nuclearelectrica et une entreprise française, Orano - le ministre Virgil Popescu pourra vous donner des détails. Au cours de la visite, nous serons présents à des entretiens avec le Président de l'Assemblée parlementaire; nous aurons également une réunion avec le président du Sénat, nous participerons à l'OCDE, où j'aurai également une intervention au sein de l'OCDE et nous aurons également des réunions avec l'environnement des affaires et avec les Roumains de France. C'est une visite extrêmement chargée, avec de nombreuses réunions, avec de nombreux sujets importants pour la Roumanie. Je vais finir cette intervention en mentionnant que nous avons introduit dans le Partenariat stratégique des objectifs importants pour la Roumanie, tels que l'adhésion à l'Espace Schengen, l'adhésion à l'Organisation de coopération et de développement économiques et d'autres sujets importants pour la Roumanie, ayant, à travers cette Feuille de route, un garantie de soutien de la France pour les objectifs que nous poursuivons. J`attends des questions.

Journaliste: Si vous pouvez être plus concret en termes de coopération militaire et, en même temps, en termes d'agriculture, nous savons que M. Oros a eu des discussions très importantes.

Ludovic Orban: M. Oros peut vous donner des détails. Concernant les discussions au niveau du Premier ministre, nous avons abordé tout d'abord, la coordination concernant l'adoption du document sur la Politique agricole commune, dans lequel la Roumanie et la France ont soutenu des points de vue proches. D'autres détails qui ont été discutés bilatéralement peuvent être présentés par M. Oros. En ce qui concerne la coopération militaire, nous avons bien entendu abordé des questions d'actualité, comme le contrat de corvette - et ici nous avons présenté notre point de vue. Il y a un litige, en fait pas un seul, il y a eu plusieurs poursuites intentées par un concurrent contre la décision d'attribution du marché, qui a été prise par la Commission des appels d'offres. Dès que ces litiges se termineront devant les tribunaux, de notre point de vue, nous sommes prêts à signer le contrat, car nous sommes extrêmement importants pour signer et mettre en œuvre ce contrat - la construction des quatre corvettes qui sont extrêmement importantes dans le dispositif stratégique de la Roumanie sur la Mer Noire . Bien sûr, nous avons également discuté d'autres détails sur d'éventuelles collaborations militaires qui sont bien connus.

Nous apprécions l'intérêt de participer au programme de dotation, mais, bien sûr, de nombreux programmes de dotation sont des procédures concurrentielles dans lesquelles la qualité de l'offre compte et les décisions sont prises en fonction de ces offres qui seront faites, quel que soit le domaine de dotation.

/ ... /

Journaliste: Deux éclaircissements, après quoi, je sais que le temps est limité à cause de la pandémie, ce serait la question ... Vous avez pris un risque assez élevé, il y a plus de 52.000 cas en ce moment d'un jour à l'autre en France en termes de SRAS-CoV-2, à la 5e place, et ici vous avez également évoqué le domaine de la santé et une collaboration dans le domaine de la santé, évoquée par votre homologue français. Qu'est-ce que cette collaboration impliquerait?

Ludovic Orban: échange d'expériences, soutien mutuel, positions communes au niveau européen sur la réglementation sanitaire et bien d'autres problèmes communs. J'ai oublié de mentionner que le fait que cette visite ait eu lieu montre qu'elle est extrêmement importante, tant pour la France que pour la Roumanie, car il est évident que cette visite se déroule dans un contexte de pandémie qui aurait pu entraîner le report. La visite et, de notre point de vue, le fait que cette visite ait eu lieu, et surtout avec les effets sur la collaboration entre la France et la Roumanie, est une chose extrêmement importante. J'ai également noté dans la déclaration, je suis le premier Premier ministre à avoir une réunion officielle avec le Premier ministre Jean Castex, depuis son investissement, qui je crois n'est pas anodine et montre les très bonnes relations qui existent entre la France et La Roumanie et le désir d'approfondir cette collaboration. En termes de risques, tant que nous nous protégeons, tant que nous suivons les règles, les risques sont minimes.

Reporter: C'est intéressant car, si vous arrivez à voir, car on sait qu'à partir de 21h00 c'est un état de couvre feu et on ne peut pas sortir dans la rue, en termes de restaurants, bistrots, malgré ce très grand nombre de cas, les Français, par exemple, mangent encore à l'intérieur; En termes d'espaces ouverts, la distance n'est pas très longue, c'est pourquoi on se demande au niveau de notre pays pourquoi de telles restrictions sont assez dures et, voici la France, la 5e place mondiale, même si elle a imposé cet état de couvre feu et on ne peux pas sortir ...

Ludovic Orban: De 21h00 à 6h00 du matin, on ne peut pas sortir dans la rue, on ne peut rien consommer.

Journaliste: Je faisais référence au cours de la journée, à la manière ...

Ludovic Orban: Chaque pays a eu ses propres mesures. En ce qui nous concerne, nous n'appliquons pas les mesures au niveau national. Quant au fonctionnement des restaurants, cafés, bistrots, il dépend du taux de propagation du virus, du nombre de personnes infectées pour mille habitants au cours des 14 derniers jours. La fermeture des restaurants n'a lieu qu'à un indice supérieur à 3 pour mille, sinon l'activité des restaurants et des cafés est autorisée. Au lieu de cela, d'autres pays ont décidé de fermer des restaurants et des cafés. Chaque pays a pris les mesures qu`il a jugées les plus utiles et efficaces pour lutter contre la pandémie, car les sources d'infection sont différentes dans chaque pays et, en fonction des résultats des enquêtes épidémiologiques, chaque pays a probablement pris certaines séries des mesures pour arrêter la propagation du virus.

Journaliste: Dans la plupart des pays européens, dont la France, on parle d'un éventuel ré confinement de la population, peut-être localement. Il est possible que cela se produise également dans notre pays, et si cela se produit, comment voyez-vous la campagne électorale et les élections du 6 décembre?

Ludovic Orban: De quel confinement parlez-vous?

Journaliste: Cette quarantaine, comme au printemps. La plupart des pays en parlent, y compris en France, pour la mesure du confinement de la population à domicile.

Ludovic Orban: Nous n`envisageons pas une telle éventualité pour le moment. Nous avons adopté un ensemble de mesures qui tiennent compte de la manière dont le virus se transmet et nous attendons de voir dans quelle mesure ces mesures sont efficaces. De notre point de vue, plus les Roumains respectent les règles de protection, de protection de la santé, plus la vie peut être normale et notre objectif est de ne pas affecter l'économie de quelque manière que ce soit, d'assurer le fonctionnement de l'économie, de prendre le moins de mesures possible de restriction et nous voulons que les gens aient une vie aussi proche que possible de la normale; mais je le répète, à condition que les règles de protection de la santé, qui sont simples, ne sont pas compliquées: porter un masque, hygiène sanitaire, garder une distance physique de protection sanitaire, éviter de toucher des objets que d'autres touchent ou se désinfecter les mains après avoir touché de tels d'objets. Les choses ne sont pas très compliquées. Si les gens respectent les règles, le risque de transmission est considérablement réduit et il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures restrictives.

Nous vous remercions!