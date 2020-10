Government of Romania : Déclarations à la presse du Premier ministre Ludovic Orban

Ludovic Orban: Bonsoir! Aujourd'hui ce fut le deuxième jour de notre visite officielle en France avec une équipe de collègues ministres. Après hier, lorsque j'ai signé la Feuille de route, qui est en fait un plan d'action pour les quatre prochaines années, dans le cadre du Partenariat stratégique entre la France et la Roumanie, nous avons eu aujourd'hui une série de réunions importantes.

J'ai eu une réunion avec le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques, après quoi j'ai assisté à une réunion en séance plénière du Conseil de l'OCDE, à laquelle sont représentés les pays membres de l'OCDE. A l'occasion de ces deux événements importants, j'ai soutenu la candidature de la Roumanie à devenir membre de l'OCDE. Dans le processus d'élargissement de la composition de l'OCDE, nous considérons que nous avons tous les arguments pour devenir membre de l'OCDE. La Roumanie est le pays européen le mieux préparé sur la liste des pays européens qui sont en train de rejoindre l'OCDE et nous pensons que dans un proche avenir, cette procédure d'intégration de la Roumanie dans l'OCDE pourra démarrer avec succès. J'ai répondu aux questions des ambassadeurs des pays membres de l'OCDE et j'ai argumenté avec tout ce que j`ai considéré un atout de la Roumanie pour cette candidature. J`ai eu également eu deux rencontres extrêmement importantes, avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et avec le président du Sénat de la République française, Gérard Larcher. Dans les deux entretiens, nous avons abordé des sujets d'intérêt commun, des sujets d'intérêt européen et également des questions de politique internationale d'intérêt commun. Nous avons renforcé la relation d'amitié et de collaboration étroite entre la France et la Roumanie et nous avons abordé des questions d'intérêt commun.

Nous avons eu une réunion, que je considère très importante, au MEDEF, qui est l'Association des entreprises françaises, une réunion au cours de laquelle j'ai présenté des opportunités d'investissement pour des entreprises françaises en Roumanie et répondu à une série de questions des représentants d'entreprises. Ce fut une réunion avec une large participation, il y a eu plus de 60 entreprises importantes du MEDEF, qui ont été représentées à cette réunion et nous avons même constaté un grand intérêt des entreprises françaises à investir en Roumanie.

Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Bien sûr, j'ai fait une promenade au bord de la Seine, dans un très bel endroit, qui a reçu le nom la Reine Maria, par décision du Conseil général de la municipalité de Paris.

Journaliste: De votre point de vue, quelle est la réalisation la plus importante de cette visite?

Ludovic Orban: Bien sûr, l'objectif le plus important que nous avons eu était d'établir les coordonnées de la collaboration entre la France et la Roumanie dans les quatre prochaines années, à travers la Feuille de route pour le Partenariat stratégique, mais chaque moment de la visite a été important pour La Roumanie, même la participation à la réunion de l'OCDE, parce que la Roumanie peut avoir un certain nombre d'avantages à s'intégrer dans l'OCDE. Nous, d`ailleurs, d'une certaine manière, sans devenir membres, nous participons à toutes les activités de l'OCDE, étant l'un des pays non membres de l'OCDE les plus présents dans tous les groupes de travail et toutes les sessions, ateliers qui sont organisés au niveau de l'OCDE.

En outre, les entrevues avec le Président de l'Assemblée nationale, avec le Président du Sénat ont représenté des moments importants de dialogue interinstitutionnel de haut niveau entre des institutions très importantes en France et en Roumanie, qui ont réaffirmé une collaboration extrêmement étroite et conduit à la mise en place de positions d'intérêt commun dans la politique européenne et internationale.

Journaliste: Monsieur le Premier ministre, lors de votre réunion avec le MEDEF, quelles ont été les plus grandes questions qui sont venues des hommes d'affaires? Je vous ai entendu faire pratiquement une série de promesses aux hommes d'affaires, du moins dans le domaine des infrastructures routières. Vous leur avez dit que dans les dix prochaines années, vous construiriez «énormément». Que signifie ce gouvernement «énorme»? Nous connaissons le plan que vous ...

Ludovic Orban: J`ai présenté: 3.000 km d'autoroute et de voies express, plus de 2.500 km de voie ferrée et de nombreux autres investissements dans des infrastructures de toutes natures: infrastructures énergétiques, infrastructures de santé, infrastructures de communication. Dans la prochaine période, la Roumanie a des plans extrêmement ambitieux de modernisation, de développement des infrastructures pour soutenir le développement économique.

Journaliste: Et vous parliez de prévisibilité. Concrètement, pour l'environnement des affaires et pour les investissements étrangers, c'est essentiel, on sait que l`on avait demandé /.../

Ludovic Orban: Stabilité législative, stabilité fiscale, simplification des procédures. Il y a eu des questions, comme vous l'avez peut-être remarqué, sur l'obtention de permis et d'autres procédures administratives. Le gouvernement que je dirige est un gouvernement très attentif à créer un climat des affaires favorable et notre objectif est que la Roumanie devienne de plus en plus attractive pour des investissements importants, pour créer du développement, des emplois bien rémunérés, pour créer un dynamisme économique, pour accroître la compétitivité de l'économie roumaine.

Journaliste: En dehors de ces problèmes bureaucratiques, un autre problème qui a été soulevé par l'environnement des affaires français et auquel la Roumanie est confrontée?

Ludovic Orban: Non, non, non. C'était vraiment un élément extrêmement positif qu'il n'y ait pas eu de reproches ou de critiques, en particulier de la part de certaines entreprises déjà présentes sur le marché roumain. Au contraire, ces entreprises se sont félicitées de leurs relations avec les autorités et de la manière dont leurs entreprises opèrent en Roumanie.

Journaliste: Aujourd'hui, malheureusement, en Roumanie, nous avons atteint 104 décès. Il faut aussi aboutir à cette discussion sur la pandémie, car, ici, de nouvelles restrictions sont en préparation en France, le président Emmanuel Macron les annoncera demain soir. Il est venu aujourd'hui pour des déclarations, il y a eu une réunion du président au Palais de Cotroceni. Avez-vous parlé au président après cette réunion qu'il a eue avec les spécialistes de la santé dans le domaine de l'accès à l'information et si demain, à votre retour, vous allez prendre /.../?

Ludovic Orban: C'est une de mes préoccupations constantes, en tant que Premier ministre, de prendre au sérieux chaque élément de la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui encore, j'ai parlé avec le ministre Tataru, à deux reprises, j'ai également communiqué avec d'autres représentants des autorités roumaines sur les questions de la lutte contre la COVID et, évidemment, nous sommes en dialogue permanent avec le président.

Journaliste: Je vous pose la question car j'ai vu hier soir une déclaration de la vice-Première ministre Raluca Turcan, peu de temps après que vous ayez eu des déclarations ici, et annoncé de nouvelles restrictions dans le domaine des centres commerciaux et de nouvelles mesures que le gouvernement va prendre et je vous le demande car il y a un message totalement différent de ce que vous dites.

Ludovic Orban: Je ne connais pas ces déclarations. Nous prenons des décisions. Lorsque nous devons annoncer, nous annonçons les décisions publiquement.

Journaliste: En gros, ce fut une déclaration que seule Mme la vice-Première ministre assume personnellement.

Ludovic Orban: Peut-être faisait-elle référence aux cinémas dans les centres commerciaux ou aux restaurants dans les centres commerciaux, qui sont concernés par les restrictions qui sont imposées lorsque l'indice de 3 pour mille est dépassé, je ne connais pas exactement le contenu de la déclaration. À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention de prendre d'autres mesures restrictives, mais nous avons l'intention d'appliquer la législation - la décision du gouvernement sur l'état d'alerte, les ordres communs, pratiquement, pour mettre en œuvre les mesures ordonnées de dépasser chaque seuil établi. Je vous remercie! Et nous terminons cette visite par une rencontre avec les Roumains de Paris, de France, dans un nombre autorisé par les règles de protection sanitaire, mais je serai très heureux d'entrer en dialogue avec les Roumains de Paris.