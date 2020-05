Government of Romania : Déclarations à la presse du ministre des Finances publiques, Florin Cîțu, et du président du Conseil d'administration de l'ARB, Sergiu Oprescu

Florin Cîțu: Bonjour! Aujourd'hui, nous avons eu une réunion entre le gouvernement et le système financier bancaire, une réunion avec tous les PDG du système bancaire participant à PME Invest. Bien que l'objectif initial était de discuter des détails de PME Invest, nous en avons profité pour discuter de plusieurs éléments importants pour ce gouvernement au cours de la période à venir. Quant au partenariat entre le gouvernement et le système financier bancaire et je les présenterai à tour de rôle. En ce qui concerne PME Invest - les équipes techniques sont restées pour discuter des détails, mais en ce moment nous savons très bien que le programme, de notre point de vue, est un succès et vous verrez les données aujourd'hui et dans les prochains jours. Il s'agit d'un programme qui finance les entreprises roumaines pendant cette période difficile, les PME en particulier, les entreprises qui ont besoin d'argent pour investir et disposer d'un fonds de roulement. Le but de cette réunion était d'assouplir ou de faciliter l'ensemble de cette procédure, afin que l'argent parvienne le plus rapidement possible à ceux qui en ont besoin. Après cette réunion je suis sûr que nous l`avons fait.

Dans le même temps, nous avons discuté de l'autre programme que nous avons mené avec le système financier bancaire et qui est déjà un succès, celui de reporter les mensualités des clients envers les banques. À l'heure actuelle, grâce à l'ordonnance 137, 152 000 clients du système financier bancaire ont bénéficié, pour un total d'environ 3,3 milliards de lei du total des prêts différés, des versements à la banque pour une période allant jusqu'à neuf mois. C'est un programme qui a fonctionné très rapidement, le système financier bancaire s'est mobilisé et a traité toutes les données très rapidement. Vous savez très bien que nous avons de toute façon prolongé la période de demande de données jusqu'au 15 juin. Nous avons appris de ce programme et de ce que nous avons appris dans ce programme que nous utilisons dans PME Invest afin que nous ayons ici le même taux de réussite.

Et, troisièmement, nous avons discuté du programme de relance économique en Roumanie, car nous savons très bien que la relance économique se fait avec ce partenariat avec le système financier-bancaire. L'argent dans l'économie ne vient pas seulement du gouvernement ou de la façon dont le gouvernement transmet de l'argent à l'économie, il se fait également par le biais du système bancaire et financier, et le système bancaire a l'expertise et les canaux pour transférer cet argent vers des secteurs très performants. Par conséquent, une grande partie des programmes que nous mettrons en œuvre à l'avenir dépendent de ce partenariat pour fonctionner et dépendent de la santé du système financier bancaire. Même le programme pour les grandes entreprises, qui était en première lecture hier soir lors de la réunion du gouvernement, et qui sera lancé, aura besoin du soutien du système financier bancaire.

Une très bonne réunion, une réunion que je dis importante, qui montre clairement la direction que nous prenons et vous verrez, aujourd'hui j'ai aussi découvert que c'est une réunion qui n'a pas eu lieu auparavant à ce niveau, et vous en verrez les résultats dans la période suivante. Merci.

Sergiu Oprescu: Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de dire que nous avons été extrêmement heureux, en tant que représentants du système bancaire, du fait que cette réunion ait été organisée. Comme le ministre des Finances l'a dit plus tôt, c'est une réunion que, selon mon expérience, je n'ai pas eue au niveau du PDG, du président exécutif ou du président des banques commerciales en Roumanie, à un tel niveau ces derniers temps, pour dire 20 ans. C'est donc une réunion extrêmement importante de ce point de vue. Ce fut une très bonne réunion. Nous avons passé en revue les programmes en cours, à la fois le programme de moratoire législatif, le report du paiement des versements qui, comme vous le savez, produit déjà des effets importants et aide déjà beaucoup de gens à reporter la période où ils sont touchés par les effets de cette pandémie, les taux bancaires, mais bien sûr nous avons aussi revu le programme qui bat son plein, à savoir le programme PME Invest, un programme qui n'en est encore qu'à une phase initiale de ce point de vue. En tant que système bancaire, nous voyons comment il se développe et s`amplifie. En revanche, les premiers chiffres qui apparaissent, pour le moment, sont les chiffres, disons, depuis le début, à savoir les chiffres qui montrent effectivement et à juste titre le lancement du programme au niveau du système bancaire. Ce que nous pouvons dire, du point de vue du système bancaire, c'est que ce programme a soudainement exigé la pleine mobilisation du système bancaire en termes de ressources dont dispose le système, afin de pouvoir faire face à une vague de demandes. Permettez-moi de vous donner un exemple: probablement ce que j'ai reçu maintenant, pendant un intervalle de temps d'une semaine, d'une semaine et un peu plus, est ce que j'ai reçu auparavant dans un intervalle de plus de 6 mois en termes de des demandes des petites et moyennes entreprises.

En tant que tel, le système bancaire a été organisé pour avoir des processus automatisés, afin qu'il puisse donner les réponses attendues par les clients dès que possible. Nous sommes dans un processus avec une dynamique, de notre point de vue, positive qui sera accentuée dans la prochaine période et qui produira des résultats.

Florin Cîţu: Je remercie M. Sergiu Oprescu, le président de l'Association roumaine des banques, je remercie tous ceux qui ont assisté à la réunion aujourd'hui et je les assure de notre soutien à l'avenir!