Government of Romania : Déclarations du Premier ministre Florin Cîţu lors de la prise de fonction parAlexandru Nazare au poste de ministre des Finances

Florin Cîțu: Aujourd'hui j'ai remis le mandat à un professionnel, je l'ai laissé entre de très bonnes mains. Je suis sûr que ce que nous avons commencé cette année se poursuivra, en particulier le projet de numérisation de l'ANAF et du Ministère des Finances. Il y a beaucoup à faire, j'espère que cette année, nous allons introduire la facturation électronique et, comme je l'ai dit, cela signifie des recettes budgétaires de près de deux points de pourcentage, environ 20 milliards de lei de plus pour l'année prochaine. J'espère terminer cette année avec la facturation électronique et le fichier électronique. Sinon, nous avons tous les deux parlé du budget et nous avons regardé un peu l'exécution que nous avons et surtout les projets d'investissement qui étaient budgétisés cette année et qui, certains étaient budgétisés juste pour être là-bas, d`autres ont été exécuté. Pour l'année prochaine, comme je l'ai dit, chaque ministère, chaque ministre aura des objectifs clairs, qui feront l'objet d'un suivi trimestriel et nous verrons l'exécution du budget mensuel. Ce furent à peu près des discussions avec Alex aujourd'hui.

Alexandru Nazare: Monsieur le Premier ministre, merci pour votre confiance! Je suis à la fois honoré et responsable de la reprise du portefeuille financier. Aujourd'hui, nous avons eu des discussions avec tous les directeurs du Ministère, nous avons discuté du budget, nous avons discuté de l'exécution, nous sommes particulièrement intéressés par l'exécution des grands projets d'investissement, des projets issus de grands fonds européens, qui doivent être réalisés de la meilleure façon. Et pour cela nous comptons en faire un suivi très strict, à la fois mensuel et trimestriel, afin que nous ayons les projets en très bon état. Et nous envoyons un signal, de cette manière, aux ministères qui gèrent de grands projets à partir de fonds européens, afin qu'ils puissent faire une analyse à l'avance, quels sont ces projets, comment ils fonctionnent, quelle est l'étape, quelle est l'exécution de ces projets et se dérouler au mieux. Nous poursuivrons ces discussions lors de la réunion du gouvernement de la semaine prochaine.

Journaliste: Avez-vous également analysé l'état des recettes budgétaires? Et les solutions pour les augmenter ...

Florin Cîțu: Oui, vous verrez, la semaine prochaine, le ministre présentera l'exécution du budget pour 11 mois. Vous savez très bien, j'ai présenté, les investissements, les dépenses d'investissement sont toujours très bons, les revenus, bons. Le déficit a augmenté dans les paramètres estimés. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous avons également discuté de certaines mesures qui seront prolongées, mais vous les verrez la semaine prochaine, lors de la réunion du gouvernement. Nous parlons de cette ordonnance. Nous annoncerons tout lundi. Il entrera en transparence /.../ et vous verrez toutes les mesures.

Journaliste: Concernant le report des taux dans les banques, car il s'agissait d'une discussion jusqu'à la fin de cette année pour donner des nouvelles tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

Florin Cîţu: Nous parlons, nous rencontrons le système financier bancaire et nous prendrons une décision à cet égard.

Journaliste: Monsieur le Premier ministre, comment voyez-vous la situation en France, où des centaines de chauffeurs routiers roumains sont coincés à la frontière entre la Grande-Bretagne et la France? Ils ne peuvent pas passer à cause de la nouvelle souche COVID-19.

Florin Cîţu: J'attends, j'aurai une discussion sur ce sujet et quand j'aurai toutes les informations je vous le dirai, alors.

Journaliste: Mais quelles mesures pensez-vous qu'il faudrait prendre pour qu'ils ne restent pas coincés là-bas?

Florin Cîţu: Tant que je n'ai pas la situation dans son ensemble et que je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas me faire une opinion.

Alexandru Nazare: Si vous me le permettez, la ccmmissaire européenne aux transports, Adina Vălean, a déjà donné un message très important, sonnant l'alarme sur la situation à la frontière entre la Grande-Bretagne et la France, car les lignes directrices des voies vertes données par la direction de la mobilité stipulent très clairement que les services de transport essentiels doivent rester opérationnels et les services essentiels pour les conducteurs, les navigateurs et les pilotes également, et j'espère que ce signal d'alarme sera entendu. Journaliste: L'Union européenne et l'Angleterre parviendront aujourd'hui à un accord post-Brexit. Quel sera l'effet sur notre économie? Florin Cîţu: Je savais déjà qu'un accord post-Brexit allait arriver. Nous nous sommes préparés pour le Brexit, donc l'impact n'est pas une surprise, ce ne sera pas un impact surprise. Nous verrons quelle sera la dernière partie de l'accord, mais nous sommes prêts pour le Brexit, donc à ce stade, il ne devrait plus y avoir de surprises pour nous et aucun impact que nous n'avons pas pris en compte. Je vous remercie!

Journaliste: Une question: que se passe-t-il si un ministre n'atteint pas ses objectifs trimestriels?

Florin Cîţu: Vous verrez alors, mais ce ne sera plus comme avant.

Journaliste: Une question: vous faites-vous vacciner quand c'est votre tour?

Florin Cîţu: Oui, quand ce sera mon tour, je vais certainement me faire vacciner.

Journaliste: Monsieur le ministre, serez-vous également vacciné?

Alexandru Nazare: Je vais certainement me faire vacciner.

Florin Cîţu: je vous remercie beaucoup !