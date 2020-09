Government of Romania : Déclarations du Premier ministre Ludovic Orban 0 02/09/2020 | 16:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Journaliste: Monsieur le Premier ministre, le PSD a annoncé qu'il allait amender la rectification budgétaire, tentant d'éliminer cette proposition d'augmentation progressive des retraites et voudra proposer un traitement similaire pour les enseignants, similaire à celui des médecins, cette prime de 2500 de lei ? Ludovic Orban: Après avoir voulu laisser la Roumanie sans gouvernement, aujourd'hui, le PSD veut laisser la Roumanie sans budget. Je demande aux parlementaires de soutenir l'ordonnance d'urgence visant à rectifier le budget de l'État, car elle repose sur l'analyse et les études d'impact et les ressources réelles dont nous disposons. Toute dépense supplémentaire introduite dans le débat sur le budget de l'État, par l'ordonnance d'urgence de rectification du budget, se retournera contre tous les Roumains, accentuera les déséquilibres et risquera de compromettre les perspectives de reprise économique que nous avons construites à moyen et long terme. J'appelle les parlementaires à être responsables et à soutenir la rectification budgétaire comme nous l'avons décidée. Nous avons donc fait des efforts extrêmement importants pour trouver des ressources pour augmenter les revenus de catégories importantes, pour augmenter le point de pension, pour trouver des ressources pour soutenir l'augmentation des allocations familiales; nous avons trouvé des ressources pour soutenir les autorités locales dans leurs efforts pour faire face aux dépenses en cas de pandémie. Nous avons également alloué des ressources financières pour accompagner les salariés dans des actions actives, pour accompagner les entreprises. Je demande aux parlementaires de voter pour la rectification budgétaire comme base solide pour la reprise du processus de croissance économique, pour une reprise rapide de l'économie roumaine qui, par la suite, permettra l'augmentation des revenus des citoyens. Journaliste: Que ferez-vous, cependant, si les sociaux-démocrates décident d'augmenter les pensions de 40%, comme le montre le projet initial qu'ils ont amendé au Parlement? Ludovic Orban: Le projet a été voté il y a longtemps, il ne reposait sur rien, sur aucune sorte d'analyse des prévisions économiques, des prévisions de croissance économique; il a été adopté à une époque où il n'y avait ni pandémie, ni crise économique. En attendant, nous vivons dans une autre réalité, une réalité qui n'est pas seulement la réalité de la Roumanie, mais la réalité du monde entier, la réalité de l'Europe, dans laquelle nous sommes confrontés à une crise économique causée par la pandémie, à laquelle nous devons faire face et nous devons adapter toutes nos dépenses, nous devons adapter toute notre réflexion budgétaire à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous rappelle que nous sommes confrontés à un ralentissement économique, une contraction économique de 3,9% au premier semestre. Certes, il s'agit d'une contraction économique bien moindre que la contraction économique moyenne au niveau européen, qui est de 8,3%, mais c'est une contraction économique, qui conduit à une baisse des revenus, ce qui doit nous inciter à faire preuve de prudence dans la génération de dépenses. De toute facon, au cours des quatre derniers mois, la majorité dominée par le PSD, dans un populisme inexplicable, nous a occasionné de dépenses encore et encore, pour lesquelles il n'y a en fait aucune ressource pour pouvoir faire face à la facture provoquée par le PSD. Le PSD doit comprendre que cette manière irresponsable de faire de la politique ne peut plus perdurer, car elle finira par nuire à tous les Roumains. A qui profite la rétrogradation de la Roumanie dans les notations des agences de notation? Qui en profite si nous empruntons plus cher? Permettez-moi de vous donner un exemple, à propos de tous les mensonges lancés publiquement par le PSD: le seul mois depuis que nous sommes à la gouvernance, au cours duquel nous avons emprunté plus cher que les gouvernements du PSD - et pensons que nous sommes dans une crise économique causée par la pandémie, nous sommes après un déficit pour 2019 de 4,6 - PSD a procédé suivant le système 'on empoisonne les puits, on met le feu aux champs cultivés', pour que quiconque vient après nous ne puisse plus rien faire, sur le principe 'après nous, le déluge!' Cependant, nous avons réussi à emprunter moins cher que les gouvernements PSD, à une exception près: en février, lorsque nous avons emprunté plus cher, à cause du PSD, car en février ils ont renversé le gouvernement, quand nous avons pris la responsabilité pour l`élection des maires en deux tours. Sinon, nous avons emprunté moins cher que les gouvernements PSD ont emprunté. Qui bénéficie si la Roumanie doit emprunter plus cher ou si, Dieu nous en préserve, nous nous retrouverons dans une situation où nous ne trouverons plus de financement? À qui profite-t-on si nous mettons les entreprises en mesure d'emprunter plus cher, car toute dégradation de la notation de la Roumanie entraînera des prêts plus chers pour toutes les entreprises? Cela entraînera des difficultés économiques pour les entreprises, entraînera des pertes d'emplois, entraînera une perte de revenus pour le budget de l'État et, en fin de compte, se retournera contre tous les Roumains. Qui bénéficiera si les investisseurs regardent la Roumanie avec plus de réticence, à cause de ces évaluations? Une telle démagogie populiste et creuse se retournera contre tous les Roumains, qui ne font que nuire à la Roumanie. Journaliste: Justement pour prévenir, avez-vous d'autres alternatives? Ludovic Orban: Certainement! Nous utiliserons tout le pouvoir constitutionnel et juridique dont nous disposons pour mettre en œuvre ce budget. Journaliste: Est-il possible notifier la Cour constitutionnelle? Ludovic Orban: Certainement, normal. Au fait, nous avons déjà gagné. Je vous rappelle que nous avons gagné dans le cas de certaines lois, pour une raison très simple: il n'y a pas de ressources pour pouvoir supporter certaines catégories de dépenses qui ont été établies par une loi comme celle-ci, comme sur un tapis roulant, par un parlement encore dominé par le PSD. Journaliste: Concernant l'ouverture de l'année scolaire, je voudrais vous demander si vous êtes satisfait du guide élaboré par le Ministère de l'Éducation. Il y a déjà des enseignants inquiets, qui ont affirmé qu'ils ne pourront pas enseigner aux élèves tant en classe, qu`en ligne, car ils n'ont pas le temps d'interagir avec tout le monde et il y en aura qui se retrouveront avec des lacunes. Ludovic Orban: Une adaptation est nécessaire. Les enseignants doivent comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation où nous devons donner la priorité à la santé des enfants et qu'ils doivent s'adapter pour pouvoir enseigner à la fois aux enfants de la classe et aux enfants qui suivent les cours en ligne. C'est très important et je suis convaincu que la grande majorité des enseignants l'ont compris; nombreux sont ceux qui ont participé à tous les programmes de formation organisés pendant l'été. Des dizaines de milliers d'enseignants ont participé à de tels programmes, qui ont été organisés par maisons départementales des enseignants ou des organisations non gouvernementales qui ont été accréditées pour dispenser de tels cours afin d'améliorer les compétences d'enseignement numérique, les compétences numériques et ils doivent continuellement en apprendre. Bien sûr, en plus de ces choses, il y aura des leçons à la télévision nationale, tout comme le partenariat qui a fonctionné pendant l'état d'urgence et plus tard, jusqu'à la fin de l'année scolaire; il y aura des cours diffusés en ligne, il y a des manuels ... Les manuels également seront accessibles en ligne. Des manuels interactifs ont été créés - ce sera une première, je crois comprendre - ce qui aura un attrait supplémentaire pour les élèves. Il faut s'adapter, c'est important. Je demande le soutien et j'ai vraiment apprécié les enseignants, ils ont été à nos côtés - l`examen d'évaluation, l`examen du baccalauréat, la semaine préparatoire s'est déroulée dans de bonnes conditions - et je suis convaincu qu'ils contribueront à une réouverture des écoles au profit des élèves. Journaliste: Comment appréciez-vous la conduite du ministre Bode dans la circulation? Vous savez très bien, il a eu un accident, il a roulé beaucoup en contre sens dans une ville ... Ludovic Orban: Je n'ai pas eu de discussion avec le ministre, sauf qu'il m'a dit qu'il avait eu un accident. Je lui ai demandé s'il était au volant; il m'a dit qu'il n'était pas au volant. Je lui ai demandé quel était son état de santé et il était en train d`être évalué pour sa santé. Je comprends qu'il est hors de danger. Ici, la police doit vérifier les circonstances exactes et … Journaliste: Sait-on qui était au volant? Si c'était quelqu'un du SPP ou un chauffeur du ministre ...? Ludovic Orban: Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à cette question. Journaliste: Je vous ai posé la question parce que dans le passé, lorsque le PSD était au pouvoir et utilisait les feux de signalisation ou la police à moto, vous critiquiez beaucoup le comportement des ministres en train de se déplacer. Maintenant, nous avons un comportement similaire: nous parlons d'un ministre qui est allé sur la bande dans le sens inverse, peut-être même des kilomètres entiers, dans une localité, et a commis un accident. Même s'il ne conduisait pas, le chauffeur n'a fait que suivre les instructions du ministre, je suppose. Ludovic Orban: Cela aussi doit être clarifié. Je vous le dis, nous n`en avons pas encore eu de discussion. Ici, les circonstances doivent être analysées, on doit voir la législation et une décision doit être prise, conformément à la loi. Journaliste: Mais est-il normal qu'un dignitaire utilise sa position pour circuler de cette manière? Ludovic Orban: Cela dépend de la situation dans laquelle il se trouve, évidemment. Journaliste: Le ministre vous a-t-il expliqué s'il était en situation d'urgence? Ludovic Orban: Quant à moi, quand j'ai certains déplacements qui m'obligent, j'en appelle aussi à la possibilité de rouler dans la colonne, mais moins souvent; seulement si, en effet, il y a un déplacement où est une activité gouvernementale où je dois arriver à temps. Journaliste: Comment définir la situation d'urgence? Avait-il une urgence? Ludovic Orban: Il retournait probablement travailler au ministère. Je vous le dis, je n'ai pas eu ... Je vais avoir une discussion avec le ministre à ce sujet. Journaliste: Que pensez-vous de la démission de M. Vasilescu et de la mutation de M. Gavriş à Harghita? Connaissez-vous cela? Ludovic Orban: Je ne sais pas pour la mutation de M. Gavriş à Harghita. À propos de la démission de M. Vasilescu: cela me semble une démission normale. Je discuterai avec le ministre de l'Intérieur de la nomination d'un nouveau chef de la Police. Je pense que cette démission est un geste naturel. Je suis convaincu que cette démission a été le résultat de l`apparition de certaines images et je pense que cette démission est normale. Il est important d'identifier un professionnel, un homme qui se consacre à l'activité, un homme qui dirige la Police, afin d'atteindre les objectifs que nous poursuivons. Et ici, encore une fois, je le répète, une tolérance zéro pour le crime, un combat acharné avec tout type de groupes de la pègre, clans et autres catégories de gens qui ne respectent pas la loi et qui sont impliqués dans des actions criminelles. Journaliste: La candidature de Traian Băsescu embrouille-t-elle les calculs pour la Mairie de la Capitale? Ludovic Orban: Derrière Nicușor Dan se trouvent les partis les plus crédibles et sérieux du moment, qui bénéficient du soutien de 53 à 55% des options des Bucarestois. Nous soutenons la candidature de Nicusor Dan parce que nous croyons en Nicusor Dan. Nous pensons que Nicușor Dan est le seul à pouvoir battre le candidat PSD, d'une part; d'autre part, c'est l'homme qui aime Bucarest, qui connaît très bien les problèmes de Bucarest, qui a les meilleures solutions et qui est soutenu par des équipes extrêmement compétentes, tant du Parti National Libéral que d'USR PLUS. Nous faisons confiance à la victoire de Nicusor Dan. C'est une victoire fondamentale pour remettre Bucarest sur la bonne voie ces dernières ... pas quatre ans, mais au cours des 12 dernières années. Depuis que la Mairie de la Capitale est tombée entre les mains du PSD, Bucarest est dans une involution permanente et presque aucun des grands problèmes de Bucarest n'a été résolu. En tant que tel, nous comptons sur la victoire de Nicușor Dan et nous demandons au peuple de Bucarest de concentrer son vote sur Nicușor Dan, qui est le seul candidat capable de battre le PSD. Journaliste: Et si vous pouvez nous dire, concernant l'aide aux agriculteurs, aux agriculteurs, l'ordonnance a-t-elle été publiée? Combien d` argent? Ludovic Orban: Elle a été publiée aujourd'hui; c`est Ordonnance 148. La procédure de dépôt des demandes des agriculteurs dont les cultures ont été affectées par la sécheresse va commencer. La date limite du dépôt est de dix jours. Des ressources financières sont allouées pour faire face aux paiements. J'ai demandé au Ministère de l'Agriculture d'accélérer les demandes, d'autant plus que les évaluations ont été faites, les équipes des préfectures ont fait les évaluations sur les zones qui ont été touchées, il peut être rapidement certifié qu'une demande est légale et qu'un agriculteur a droit de bénéficier d'une compensation pour les dommages causés par la sécheresse. Journaliste: Quatre députés du PSD absents de la motion ont été expulsés du parti. S'ils expriment leur souhait, pourraient-ils être reçus dans les groupes PNL au parlement? Cătălin Rădulescu est celui qui a dit qu'il aurait reçu une offre. Ludovic Orban: Je ne sais pas de qui il s'agit. Journaliste: Il y a un vrai scandale en ce moment au sein du PSD. Cătălin Rădulescu a déjà été exclu. Il a affirmé qu'il avait été invité par PNL seulement à une discussion ... Ludovic Orban: Donc, la décision de rejoindre le Parti National Libéral est différente. Le fait que certains parlementaires du PSD se sont absentés est le problème du PSD. De toute façon, ils n`auraient pas réussi à atteindre le quorum, même pas avec les cinq parlementaires du PSD. En tant que tel, je ne comprends pas cette agitation et ... Cela arrive! J'ai compris que, parmi eux, au moins trois étaient malades, c'est-à-dire ... Comme c'est le cas du sénateur Carmen Dan, dont la mère est malade. Autrement dit, ne pas même permettre à une personne de tomber malade ou respecter la loi, s'il y a eu un contact direct avec une personne infectée par le COVID ... Il me semble qu'ils ont les nerfs tendus au sein du PSD. Mais c'est leur affaire ce qu`ils font, nous sommes intéressés à résoudre les problèmes des Roumains. Je vous remercie ! La Sté Government of Romania a publié ce contenu, le 02 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

