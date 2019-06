Government of Romania : Entretien du Premier ministre Viorica Dăncilă avec l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Roumanie, Andrew Noble

Le 6 juin 2019, le Premier ministre Viorica Dăncilă a accueilli l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Roumanie, Andrew Noble.

L`entrevue a mis en lumière l'excellent niveau de la coopération stratégique roumano -britannique, les interlocuteurs évoquant en ce sens les engagements communs en matière de sécurité et de défense de l'Europe, la dynamique des échanges, les liens sociaux croissants entre les deux Etats, ainsi que les valeurs et les intérêts sur lesquels reposent les relations politico- diplomatiques bilatérales.

La question de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a été un élément central des discussions. La partie roumaine a réitéré, du point de vue de la Présidence du Conseil de l'Union européenne, actuellement exercée par la Roumanie, l'intérêt d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'UE sur la base de l'Accord négocié. Dans le même temps, le dignitaire roumain a souligné l'importance que notre pays attache à la nécessité de protéger les droits des citoyens européens dans le Royaume et a fourni la garantie que la Roumanie prendra toutes les mesures législatives et administratives internes pour respecter les droits des citoyens britanniques de Roumanie, quel que soit le scénario qui se cristallisera dans les mois à venir.

Dans le même temps, a été exprimé l'intérêt soutenu pour l'approfondissement et l'actualisation du Partenariat stratégique roumano -britannique, révisé pour la dernière fois en 2011, afin de mieux répondre aux besoins et aux réalités européens et bilatéraux.

Enfin, au cours des pourparlers, a été abordé aussi l`activité des organisations non gouvernementales britanniques en Roumanie. Le Premier ministre Viorica Dăncilă a exprimé sa reconnaissance pour l'implication et le rôle qu'elles jouent au niveau de la société et a également assuré que le Gouvernement de la Roumanie sera toujours ouvert à la collaboration et soutiendra les actions et les projets menés par ces organisations.