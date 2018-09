Government of Romania : Entrevue du Premier ministre de la Roumanie, Mme Viorica Dăncilă, avec Mme Shen Yueyue, vice-présidente de l'Assemblée nationale de la République Populaire de Chine(...)

Le Premier ministre roumain, Mme Viorica Dăncilă a eu une aujourd'hui un entrevue avec Mme Shen Yueyue, vice-présidente de l'Assemblée nationale de la République Populaire de Chine et présidente de la Fédération des femmes de toute la Chine.

Mme Shen est en train d`effectuer une visite de travail en Roumanie, l'occasion de renforcer l`agenda bilatéral, de faire des échanges d`expérience au niveau gouvernemental et parlementaire, comme preuve du désir mutuel de la Roumanie et R. P. de Chine de maintenir une relation dynamique.

Le Premier ministre roumain a fait connaître la volonté de notre pays d`intensifier les relations économiques et commerciales, dans le but de stabiliser la balance commerciale, en augmentant les exportations roumaines vers la Chine. Chef de l`Exécutif a exprimé l'intérêt de la Roumanie pour attirer des investissements de la Chine et a présenté les modifications législatives dans le partenariat public privé, visant à créer un environnement d'investissements attractif. Dans le même temps, elle a souligné l'intérêt de développer la coopération roumano -chinoise dans le domaine énergétique et des infrastructures de transport.

Le Premier ministre Viorica Dăncilă a soutenu le développement des relations inter -humaines dans le cadre bilatéral, ainsi que la poursuite d`une implication plus intense dans le format de coopération Chine - Europe centrale et orientale.

Au cours des pourparlers, ont été discutées les possibilités de promouvoir l'égalité des sexes et les questions sociales présentant un intérêt particulier tant pour la Roumanie, que pour la République Populaire de Chine, qui est aussi un thème déterminant de la Présidence roumaine du Conseil de l'UE au cours du premier semestre 2019. Le Premier ministre roumain a rappelé le soutien que la Roumanie offre à la mise en place d`une plate-forme pour la coopération et l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, réunissant des experts et des institutions compétentes de tous les Etats du format de coopération Chine -CEEC.

En outre, le Premier ministre Viorica Dăncilă a souligné les efforts déployés par la Roumanie pour soutenir les contacts aux niveaux scientifique, culturel, du tourisme et des relations d'affaires entre les deux pays, y compris en facilitant la délivrance des visas de voyage.

Le haut dignitaire chinois a souligné l'importance accordée par les autorités de la République Populaire de Chine aux relations amicales traditionnelles avec la Roumanie et a transmis l'appréciation pour le soutien du Gouvernement de la Roumanie dans concrétisation des grands projets au profit des deux pays et peuples.