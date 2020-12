Government of Romania : Entrevue du Premier ministre par intérim, Nicolae-Ionel Ciucă, avec Bujar Osmani, ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord

Le Premier ministre par intérim, Nicolae-Ionel Ciucă, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord, Bujar Osmani, à l'occasion de sa visite à Bucarest. A cette occasion ont été abordées des questions liées aux relations bilatérales, à l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'UE et à la coopération au sein de l'OTAN. L`entretien a réaffirmé le très bon état des relations bilatérales, ainsi que les perspectives de leur renforcement, soulignant le fort potentiel de coopération économique. En ce qui concerne l'agenda européen, le Premier ministre par intérim Nicolae-Ionel Ciucă a réaffirmé la position de la Roumanie en faveur de la politique d'élargissement, une politique clé de l'UE, avec un réel pouvoir de transformation et des avantages en termes de stabilité et de sécurité dans le voisinage direct. 'La Roumanie continuera à être un partisan actif et vocal de la République de Macédoine du Nord dans son parcours européen', a déclaré le Premier ministre par intérim. À cet égard, la Roumanie soutiendra l'opportunité d'organiser, dès que possible, une conférence intergouvernementale UE-République du Nord de Macédoine sur le début des négociations d'adhésion à l'Union européenne de ce pays. Par ailleurs, le Premier ministre par intérim, Nicolae-Ionel Ciucă, s'est félicité de l'adhésion formelle de la République de Macédoine du Nord à l'OTAN et a évoqué les perspectives d'une coopération plus étroite au sein de l'Alliance. Dans le même temps, le Premier ministre par intérim a exprimé son espoir qu'une fois surmontées les difficultés liées à la pandémie, les échanges économiques et commerciaux entre les deux États se consolideront et se développeront.