Government of Romania : INFORMATION DE PRESSE

Le Gouvernement a soumis aujourd'hui à la Cour constitutionnelle la notification afin d'exercer le contrôle préliminaire de constitutionnalité de la loi portant approbation de l'Ordonnance d'urgence no. 135/2020 concernant la rectification du budget de l'État pour 2020 et la notification concernant la loi d'approbation de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 136/2020 pour la rectification du budget des assurances sociales de l'État pour 2020.

En substance, l'Exécutif réitère les arguments selon lesquels le Parlement a ignoré les exigences de prévisibilité de la loi et les perspectives d'évolution du budget consolidé et de l'économie générale, avec pour conséquence d'affecter le principe de sécurité juridique. En outre, l'abrogation de certains articles de l'ordonnance de rectification par laquelle le Gouvernement a augmenté le point de pension à partir du 1er septembre de cette année ne conduit pas automatiquement à l'application de la loi initiale tant qu'aucune disposition transitoire n'a été publiée.

Dans le même temps, le gouvernement souligne que les parlementaires n'ont pas identifié les sources claires de financement des augmentations proposées, nécessaires pour couvrir les dépenses envisagées et refléter le principe de l'équilibre budgétaire, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Avec l'entrée en vigueur du de l`Ordonnance d`urgence 135/2020, la nouvelle valeur du point de pension, respectivement de 1442 lei, a été appliquée à partir du 1er septembre 2020 à la valeur maximale autorisée par le budget de l'État. Appliquer l'augmentation du point de pension à 1775 lei amendée par le législateur et l'augmentation des salaires des enseignants impliquerait «un besoin de financement sur fonds publics de 11,2 milliards de lei en 2020, respectivement 1,06% du PIB et 34,3 milliards de lei en 2021 (représentant 3,05% du PIB). '

A retenir que l'exécution du budget général consolidé au cours des premiers mois de 2020 a enregistré un déficit de 45,17 milliards de lei, respectivement 4,17% du PIB. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle extrêmement grave, où la pression sur le budget de l'État est énorme en raison de l'augmentation massive des dépenses non permanentes et où le risque d'un énorme déficit budgétaire en 2021 est élevé, le Parlement devrait aider à corriger le déficit budgétaire. Au lieu de cela, le législateur a choisi d'agir dans le sens inverse de cet objectif, ne respectant ainsi pas les engagements européens que la Roumanie a l'obligation de respecter.

L'Exécutif souligne que la rectification du budget de l'État pour 2020 s'est appuyée sur l'analyse et les études d'impact, représentant un équilibre entre tous les domaines nécessitant un financement afin que l'impact économique de la crise sanitaire soit réduit au niveau le plus bas possible. La distorsion de la construction budgétaire, en introduisant des dépenses sans fondement réel dans le niveau des recettes, a pour finalité la dégradation économique, avec un impact négatif sur le niveau de vie de tous les citoyens, y compris les bénéficiaires présumés de ces dépenses.

Dans le même temps, la gestion du contexte économique actuel nécessite un rapport réaliste sur la situation économique internationale causée par la pandémie et une prudence maximale dans le maintien des équilibres budgétaires au bénéfice de tous les citoyens.