Government of Romania : INFORMATION DE PRESSE concernant les projets d'actes normatifs adoptés lors de la réunion du Gouvernement de la Roumanie du 8 octobre 2020

I. PROJETS EN ANALYSE

1. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE pour modifier et compléter l'Ordonnance d'urgence du gouvernement no. 147/2020 sur l'octroi de jours de congé aux parents pour surveiller les enfants, en cas de limitation ou de suspension des activités d'enseignement impliquant la présence effective d'enfants dans les écoles et dans les unités d'enseignement préscolaire et d`éducation préscolaire, à la suite de la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 et pour compléter l'art. 6 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 132/2020 sur les mesures de soutien aux salariés et aux employeurs dans le contexte de la situation épidémiologique causée par la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2, ainsi que pour stimuler la croissance de l'emploi

2. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE concernant certaines mesures fiscales et budgétaires modifiant et complétant certains actes normatifs

3. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE concernant la prolongation de la durée prévue à l'art. III de la loi no. 175/2020 modifiant et complétant la loi no. 17/2014 concernant certaines mesures visant à réglementer la vente-achat de terres agricoles situées en dehors de l'agglomération et à modifier la loi no. 268/2001 concernant la privatisation des sociétés commerciales qui détiennent dans l'administration des terres de propriété publique et privée de l'État à destination agricole et la création de l'Agence des domaines d'État

4. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE pour la modification de certains actes normatifs, l'approbation de certaines mesures concernant les projets environnementaux avec un financement par des fonds externes non remboursables, ainsi que pour la réglementation du service public intelligent alternatif pour le traitement des eaux usées urbaines

5. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE pour modifier et compléter certains actes normatifs réglementant l'activité de soutien financier à partir de fonds externes non remboursables, dans le contexte de la crise provoquée par le COVID-19

6. PROJET D'ORDONNANCE D'URGENCE modifiant et complétant l'article 58 de la loi sur l'Éducation nationale no. 1/2011

II PROJET DE LOI

7. PROJET DE LOI portant ratification de l'Accord sur la création de la Fondation internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue, le 25 octobre 2016

III. ORDONNANCE D'URGENCE

1. ORDONNANCE D'URGENCE complétant l'article 3 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 63/2020 pour l'organisation et la conduite de campagnes d'information du public dans le contexte de la situation épidémiologique causée par la propagation du COVID-19

IV. ARRETES

1. DÉCISION démarrant les procédures d'expropriation de tous les bâtiments privés situés sur le site supplémentaire, qui font partie du corridor d'expropriation des travaux d'utilité publique d'intérêt national 'Drum Expres Craiova - Pitești et connexions aux routes existantes', section 1, situé dans les localités de Pieleşti et Gherceşti du comté de Dolj

2. ARRETE sur l'approbation du budget rectifié des recettes et dépenses pour 2020 de la Société nationale 'Aéroport international de Timisoara - Traian Vuia' - S.A. sous l'autorité du Ministère des Transports, de l`Infrastructures et des Communications

3. ARRETE relatid à la mise à jour des valeurs d'inventaire des bâtiments 2475 et 3191 et de l'adresse postale du bâtiment 2475, du domaine public de l'État, transfert des bâtiments 3191, 2466 et d'une partie du bâtiment 2475 sous l'administration du Ministère de la Défense Nationale, du domaine public de l'État dans le domaine privé de l'ETA et la modification de l'annexe no. 4 de l`Arrêté du gouvernement no. 1705/2006 pour l'approbation de l'inventaire centralisé des biens du domaine public de l'État

4. ARRETE portant approbation des modifications de l'inventaire centralisé des biens du domaine public de l'État sous l'administration du ministère de la Défense nationale et le transfert de parties de bâtiments sous l'administration du Ministère de la Défense Nationale, comprenant des constructions et des aménagements de terrain, situés dans les départements de Dolj Bihor, Cluj, Sibiu, Vrancea, Ilfov et la ville de Bucarest du domaine public au domaine privé de l'État, afin de les mettre hors service et de les mettre au rebut

5. ARRETE pour l'approbation de la liste comprenant les catégories d'informations secrètes d'État, par niveaux de secret, élaborées ou détenues par le Ministère des Finances publiques et ses institutions subordonnées et les termes de classification y afférents

6. ARRETE sur l'approbation du budget rectifié des recettes et dépenses pour 2020 de Complexul Energetic Oltenia S.A., sous l'autorité du ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des Affaires

7. ARRETE modifiant et complétant les annexes n ° 1 et 2 de l`Arrêté du gouvernement no. 1490/2004 pour l'approbation du règlement d'organisation et du fonctionnement et de l'organigramme de l'Inspectorat général des situations d'urgence

8. ARRETE pour l'abrogation de l`Arrêté du gouvernement no. 828/2001 sur l'habilitation du Ministère des Affaires Intérieures à louer des biens immobiliers ou des parties de ceux-ci, disponibles, sous son administration et dans la propriété publique de l'État, afin de réhabiliter la législation

9. ARRETE concernant la mise à jour des valeurs d'inventaire et la modification de la description technique des biens immobiliers du domaine public de l'État et de l'administration de la Station de recherche-développement des Pommes de terre de Târgu Secuiesc subordonnée à l'Académie des sciences agricoles et forestières «Gheorghe Ionescu Șișești».

10. ARRETE relatif à la cessation de l'exercice provisoire, conformément à la loi, de la fonction publique de préfet du département de Galati par Avrămescu Gabriel-Ioan

11. ARRETE sur la cessation de l'exercice, à titre provisoire, conformément à la loi, de la fonction publique de préfet du département de Hunedoara par Potecă Vasilică

12. ARRETE sur la cessation de l'exercice, à titre provisoire, conformément à la loi, de la fonction publique de sous-préfet du département de Galati par Hristache Eugen

13. ARRETE sur la cessation de l'exercice temporaire, en vertu de la loi, de la fonction publique de sous-préfet du département de Hunedoara par Marian Călin-Petru

14. ARRETE sur l'exercice, à titre provisoire, conformément à la loi, de la fonction publique de préfet du département de Galati par Hristache Eugen

15. ARRETE sur l'exercice, à titre provisoire, conformément à la loi, de la fonction publique de préfet du département de Hunedoara par Marian Călin-Petru

16. ARRETE modifiant et complétant l'annexe no. 3 de l`Arrêté du gouvernement no. 782/2020 sur l'extension de l'état d'alerte sur le territoire de la Roumanie à partir du 15 septembre 2020, ainsi que la mise en place des mesures appliquées pendant celle-ci pour prévenir et combattre les effets de la pandémie COVID-19

17. ARRETE pour la modification de l'article 19 paragraphe (7) de l`Arrêté du gouvernement no. 1179/2014 sur la mise en place d'un régime d'aides d'État dans le secteur de l'élevage

18. ARRETE modifiant et complétant, le cas échéant, le Code de classification et des données techniques, ainsi que la mise à jour des valeurs d'inventaire de certains biens publics de l'État sous l'administration du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts - Direction nationale des forêts - Romsilva, à la suite de la réévaluation

19. ARRETE sur la radiation de l'inventaire centralisé des biens du domaine public de l'État de certains biens qui sont sous l'administration du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts - Autorité nationale des forêts - Romsilva, en raison de leur disparition

20. ARRETE sur l'affectation d'un montant du Fonds d'intervention à la disposition du Gouvernement, prévu dans le budget de l'État pour 2020, pour certaines unités administratives-territoriales touchées par des catastrophes naturelles

21. ARRETE pour la modification de l`Arrêté du gouvernement no. 24/2020 sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère de l'Éducation et de la Recherche

22. ARRETE portant modification de l'annexe 2 de l`Arrêté du gouvernement no. 144/2010 sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé

23. ARRETE pour la modification des Normes méthodologiques concernant l'octroi des facilités de transport ferroviaire interne et métro pour les élèves et les étudiants, prévues dans l'annexe de l`Arrêté du gouvernement no. 42/2017 pour l'approbation des Normes méthodologiques relatives à l'octroi de facilités de transport interne ferroviaire et métro pour les élèves et les étudiants

V. MÉMORANDUMS

1. MÉMORANDUM sur: Accord de principe sur la conclusion d'un prêt de la Banque européenne d'investissement d'un montant de 250 millions d'euros pour soutenir l'objectif d'investissement de l`Hôpital régional d`Iași

2. MÉMORANDUM sur: Approbation de la révision du programme INTERREG V-A Roumanie - Hongrie, afin de l'envoyer à la Commission européenne et de charger le Ministre des Travaux publics, du Développement et de l'Administration de procéder à toute révision ultérieure de cette variante du document, à l'issue du processus de négociation avec la Commission Et le comité de suivi, et transmettre le document à la Commission européenne

3. MEMORANDUM sur: Approbation de la négociation et de la signature du programme de coopération dans le domaine de l'éducation entre le Ministère de l'Éducation et de la Recherche de la Roumanie et le Ministère de l'Enseignement supérieur de la République de Cuba

4. MÉMORANDUM sur: Approbation de la négociation et signature du programme de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche entre le Ministère de l'Éducation et de la Recherche de la Roumanie et le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République tunisienne

VI. INFORMATIONS

1. INFORMATION sur l'état de préparation et l'organisation des élections du Sénat et de la Chambre des députés en 2020

2. INFORMATION sur le stade de préparation et d'organisation des élections locales en 2020, deuxième tour