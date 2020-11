Government of Romania : La participation du Premier ministre Ludovic Orban à «l'Heure du Premier ministre» en séance plénière de la Chambre des députés

Discours du Premier ministre Ludovic Orban en séance plénière du Parlement, à 'l'Heure du Premier ministre'

Ludovic Orban:

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

J'avoue que je suis quelque peu surpris par cet appel du groupe parlementaire PSD, qui a gouverné trois ans après les élections de 2016 et qui s'est avéré avoir méconnu les dispositions légales concernant l'élaboration de la loi du budget d'État et de la loi u budget des assurances sociales d'État.

Le budget pour 2017, une année postélectorale, a été soumis par le gouvernement Grindeanu le 31 janvier 2017, l'investiture du gouvernement Grindeanu ayant eu lieu le 4 janvier. Le budget pour 2018 a été transmis au Parlement par le gouvernement Tudose le 7 décembre, étant donné que 2017 n'était pas une année électorale, et le budget pour 2019 n'a été envoyé au Parlement pour débat qu'en février 2019.

En ce qui concerne les réglementations légales, les choses sont claires ici: dans l'année électorale, comme 2020, bien sûr, certains d'entre vous ne veulent probablement pas que les élections aient lieu le 6 décembre; cependant, des élections parlementaires sont prévues pour le 6 décembre. Ainsi, nous sommes dans une année électorale, et l'obligation de soumettre le projet de loi sur le budget de l'Etat par le gouvernement est de les soumettre dans les 15 jours suivant l'inauguration du nouveau gouvernement. En tant que tel, honnêtement, je suis un peu perplexe face à cet appel devant la Chambre des députés. Cependant, je respecte l'institution du Parlement, je me suis présenté et je vous dis que, bien sûr, même si le gouvernement actuel n'est pas obligé de présenter la loi du budgét d'État et la loi du budgét des assurances sociales d`Etat au Parlement pour débat, car nous sommes en une année électorale, nous sommes dans les procédures légales d'élaboration du budget d'État et du budget des assurances sociales d'Etat. Chaque agent principal de crédit a envoyé les propositions de budget, le Ministère des Finances s'occupe de préparer la loi du budget d'État et la loi du budget des assurances sociales d'État; nous préparons également tous les actes normatifs nécessaires à l'adoption de la loi sur le budget d'État et de la loi sur le budget des assurances sociales d'État, avec la loi sur les plafonds et d'autres lois.

Bien entendu, je dois avouer que notre travail est entravé par le fait que, malheureusement, bon nombre des lois adoptées par le Parlement ont entraîné des coûts supplémentaires, sans fournir les ressources financières nécessaires pour pouvoir supporter ces coûts. Il est extrêmement difficile, en particulier dans une année de crise économique causée par la pandémie de coronavirus, d'adopter de nouvelles et nouvelles réglementations qui génèrent des augmentations des dépenses sans aucune base de recettes budgétaires.

Ce que je peux vous dire, c'est que dans la construction du budget que nous préparons, nous n'augmenterons pas les impôts ni les taxes. Toute augmentation de revenus que nous inclurons dans la construction du budget sera basée sur la croissance économique, sera basée sur une meilleure perception des impôts et taxes, sur une efficacité de l'activité de l'ANAF, de l'activité du Ministère des Finances, grâce à la digitalisation de l'activité de collecte des taxes et impôts, également à la lutte contre la fraude fiscale là où elle existe.

Aussi, dans la construction du budget, évidemment, nous devons prendre en compte les dépenses qui sont prévues et nous fournirons l'argent nécessaire pour soutenir l'augmentation des pensions que nous avons adoptée par ordonnance d'urgence. Nous fournirons également les ressources financières nécessaires pour couvrir les frais de personnel et sociaux.

D'autre part, vous devez prendre en compte deux choses extrêmement importantes: la Roumanie, pour un développement économique rapide, pour une sortie rapide de la crise économique, a besoin d'investissements publics et nous devons fournir toutes les ressources financières nécessaires pour maintenir la tendance d`augmentation des investissements publics que nous avons déjà établie par le biais de la loi du budget d'État pour 2020 et de la manière dont nous avons soutenu l'augmentation des investissements. Vous devez également garder à l'esprit que nous devrons inclure dans la loi du budget d'État les montants nécessaires pour cofinancer des projets bénéficiant de fonds européens, qui augmenteront en 2021 et 2022 et 2023, car nous avons augmenté l'absorption des fonds européens et, au fur et à mesure que de plus en plus de projets financés par des financements européens seront lancés, nous devrons garantir les ressources financières pour pouvoir cofinancer ces projets financés par des fonds européens. Et n`oubliez pas qu'en plus de la règle «n + 3» dans laquelle seront réalisés les projets lancés en 2014-2020, nous devrons fournir un cofinancement pour tous les projets d'investissement que nous réaliserons dans le cadre du Plan National de Résilience. et Reprise également pour tous les projets d'investissement qui commenceront sur la base d'un financement du budget de l'Union européenne 2021-2027.

Le développement de la Roumanie doit être basé sur des politiques économiques autres que les politiques qui ont été utilisées jusqu'à l'installation du gouvernement que je dirige. L'augmentation artificielle de certaines catégories de revenus sans aucun soutien dans la réalité, l'augmentation des dépenses publiques sans assurer les revenus nécessaires, l'accentuation des déséquilibres macroéconomiques, qui a caractérisé les politiques économiques des gouvernements PSD, ont gravement affecté l'économie roumaine. Toute la construction du développement économique doit s'appuyer sur les ressources dont nous disposons, les ressources que nous pouvons attirer et, surtout, certains principes extrêmement importants, comme le principe d'équilibre des dépenses publiques, le principe d'équilibre entre les types de dépenses publiques dans lesquelles nous devrons mettre encore davantage l'accent sur l'investissement public, qui est ce qui peut fournir le moteur du développement économique, avec l'investissement privé.

N'ayez aucune émotion, députés PSD, car le gouvernement que je dirige a la capacité de mettre sur la table du Parlement un budget réaliste, un budget basé sur de vraies bases économiques, fondé sur des indicateurs économiques réels et qui a la capacité de générer ce que chaque Roumain veut: croissance économique, développement, croissance des revenus pour chaque citoyen. Je vous remercie!

L'intervention du Premier ministre Ludovic Orban à «l'Heure du Premier ministre» en séance plénière de la Chambre des députés

Ludovic Orban: Mesdames et messieurs, permettez-moi de donner quelques réponses.

Je commencerai par présenter la situation actuelle en Roumanie concernant le taux d'infections à coronavirus. La Roumanie, aujourd'hui, parmi les pays européens, est à la 18e place, ayant sur les 14 derniers jours, pour 100 000 habitants, 484, par rapport à la République tchèque-1471, la Belgique - 1342, la France - 968, l'Autriche -789, la Pologne - 770; Je peux continuer cette liste. Ainsi, aujourd'hui, la Roumanie se classe la 18e en Europe en termes de taux d'infection. Cependant, les mesures que nous prenons et voyons que vous utilisez à des fins électorales sont des mesures dictées par notre obligation de protéger la santé des gens, de protéger la vie des gens. Lorsqu`on a 10 000 cas par jour, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir, laisser passer les choses comme elles sont et ne pas prendre de mesures pour protéger la santé et la vie des gens. Quelle que soit la mesure que nous prenons, nous ne la prenons que pour sauver des vies, uniquement pour réduire le nombre de Roumains qui risquent d'être infectés.

En ce qui concerne le budget, je vais vous donner quelques données, car nous parlons de chiffres. En août, septembre et octobre, les recettes budgétaires de l'État ont dépassé les recettes d'août, septembre et octobre 2019, et au cours des dix premiers mois de l'année, les recettes budgétaires ont augmenté par rapport aux recettes budgétaires des dix premiers mois de 2019, en crise économique totale causée par la pandémie.

En termes de croissance économique, bien sûr, nous n'avons pas les données à neuf mois, mais je peux vous dire que les données à six mois, au premier semestre, montrent où se trouve la Roumanie - car le président de la Chambre des députés vient de parler de la place en termes de croissance économique. Le déclin économique dans la première moitié de la Roumanie a été de 3,9% contre 12% de déclin économique en Europe. C'est la vérité.

En ce qui concerne le taux de chômage, je vous suggère à nouveau d'être informés des sources officielles; le taux de chômage en Europe est de 7,5%, tandis que le taux de chômage en Roumanie, qui est en baisse, selon les données statistiques présentées, est de 5,2%. En fait, vous pouvez regarder REVISAL, au nombre d'employés, et constater que le nombre d'employés en Roumanie, après la crise économique causée par la pandémie, par rapport au 1er janvier avant l'éclatement de la crise, a augmenté. Le nombre d'employés a augmenté! Qu'on le veuille ou non, je vous dis que le nombre d'employés a augmenté.

Quant à l'affirmation profondément fausse, profondément fausse selon laquelle nous n'avons pas donné d'argent aux enseignants, aux agriculteurs, aux petites et moyennes entreprises, aux retraités, eh bien, regardez les données, les chiffres. Nous sommes, je pense, le gouvernement qui a accordé des compensations aux agriculteurs des régions touchées par la sécheresse. Nous sommes le gouvernement qui a donné de l'argent à un rythme accéléré - pas comme vos gouvernements l'ont fait, à une époque de croissance économique où vous n'aviez aucun mérite - de l'argent pour indemniser les personnes touchées par les inondations. Nous avons alloué des ressources financières pour le paiement du chômage technique et d'autres formes de soutien pour plus de 1,4 million. Nous avons eu une stratégie cohérente, qui a permis, lors de la crise économique maximale provoquée par la pandémie et les restrictions d'activités, de ne pas laisser perdre le lien entre l'entreprise et leurs salariés, après avoir octroyé le chômage technique en prévoyant une mesure active de réemploi, pour la reprise d'activité de l'entreprise de salariés qui ont été en chômage technique à qui nous avons accordé 41,5% du salaire brut.

Toutes les données vous contredisent. Ce que vous dites ne sont que des mensonges. Je pense que ce que fera le Parti National Libéral doit être discuté par le Parti National Libéral et non par le PSD. Si nous voulions avoir un porte-parole du PSD, nous l`aurions pris. Comment prophétisez-vous, en fait quelqu'un a écrit votre texte et c'était comme si j'avais anticipé que quelqu'un avait écrit votre texte et vous avez continué à le lire, même si je vous ai dit avec sujet et prédicat que nous n'augmentons aucun impôt ni taxe.

Je vais vous dire pourquoi les revenus budgétaires augmentent, dans une crise économique. Parce que nous avons une meilleure collection. Je ne vous donnerai que les données concernant la TVA, la Taxe sur la valeur ajoutée : les recettes au budget de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les 10 premiers mois, ont augmenté de près de 10%, étant donné que nous avons remboursé la TVA aux entreprises, de trois milliards de plus que ce que vous avez remboursé, un gouvernement en temps de paix, sans crise économique, sans crise pandémique. Pourquoi avons-nous pu collecter davantage? Parce que nous sommes justes, parce que nous n'avons plus toléré l'évasion fiscale, parce que nous n'avons pas fermé les yeux sur les entreprises qui n'ont pas payé leur taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont les données, vous pouvez les voir. Ceux qui considèrent que l'exécution du budget n'est pas assez transparente, peuvent les voir car les données sont présentées.

Enfin, en ce qui concerne les revenus accordés aux personnes âgées, aux retraités, à nos parents et grands-parents, pensez-vous que si nous avions de l'argent, nous n'aurions pas augmenté les pensions de 40%? La loi du budget d'État a été adoptée en décembre 2019, en engageant la responsabilité, alors que personne, pas de Roumanie, de ce monde, ne savait qu'il y aurait une pandémie et une crise économique qui provoqueraient l'effondrement des économies mondiales. Ne faites pas semblant de ne pas voir!

Vous avez gaspillé sept ans de l'histoire de la Roumanie, étant au gouvernement en période de croissance économique, sans construire d'autoroutes, sans faire des investissements sérieux, sans vraiment augmenter le nombre d'employés. Vous avez chassé les Roumains du pays, sans générer d'emplois bien rémunérés, sans utiliser les ressources d`intelligence de cette nation, vous vous êtes moqué de la Roumanie pendant sept ans, gaspillant des ressources dans des dépenses imprudentes qui n'ont pas assuré le développement économique de ce pays qu'il mérite et qui n'ont pas profité des opportunités que ce pays a eues. Vous venez maintenant gagner des votes en disant ce que fera le Parti National Libéral. Laisez-nous dire ce que fera le Parti National Libéral et laissons les Roumains comprendre ce que fait le Parti National Libéral, car nous sommes le seul parti politique qui, en temps de crise, ait assumé la responsabilité d'amener le pays à travers une crise sans précédent. Nous avons gouverné la Roumanie dans une période d'extrême difficulté et, comme nous avons eu la capacité de maintenir la Roumanie à flot, de défendre les emplois, de défendre les entreprises, d'investir dans le développement des infrastructures, d'attirer trois fois plus de fonds européens. plus que ce que vous avez attiré dans des périodes similaires, nous aurons également la capacité de conduire la Roumanie au saut dont elle a besoin, pour atteindre les grandes puissances économiques de l'Union européenne. Je vous remercie!