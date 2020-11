Government of Romania : La visite officielle du Premier ministre de la Roumanie, Ludovic Orban, dans l'État d'Israël et en Palestine

Entre les 3 et 4 novembre 2020, le Premier ministre de la Roumanie, Ludovic Orban, effectuera une visite officielle dans l'État d'Israël et en Palestine. Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires Etrangères, Bogdan Aurescu, et du ministre de la Défense Nationale, Nicolae Ciucă.

Le Premier ministre Ludovic Orban aura des entretiens officiels avec le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahu, les deux dignitaires signeront, en marge de l`entretien, le Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de l`État d'Israël pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale. sur les impôts sur le revenu, signé à Jérusalem le 15 juin 1997.

Au cours de sa visite en Israël, Ludovic Orban aura également des entrevues avec le président Reuven Rivlin, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Benjamin Gantz, le ministre des Affaires Étrangères Gabriel Ashkenazi et Colette Avital, secrétaire générale de l'Organisation mondiale de la restitution juive.

Le principal sujet des discussions avec les dignitaires israéliens sera l'état des relations bilatérales entre les deux États, avec l`accent sur les domaines politique, économique et sécuritaire, ainsi que la manière dont elles pourraient être élargies, approfondies et diversifiées au profit de la Roumanie et d'Israël. Dans le même temps, les dignitaires passeront en revue les développements dans la région, en mettant l'accent sur les cas de crise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

A Ramallah, le Premier ministre Ludovic Orban rencontrera son homologue palestinien Mohammad Shtayyeh.

Les discussions porteront principalement sur l'état des relations bilatérales roumano-palestiniennes, en mettant l'accent sur les moyens de renforcer la coopération entre la Roumanie et la Palestine, en tant que contribution concrète à la construction institutionnelle et au développement de la Palestine. Les dignitaires passeront également en revue les derniers développements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en se concentrant sur le processus de paix au Moyen-Orient, notamment à la lumière des récents développements dans la région.