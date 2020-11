Government of Romania : Le Premier ministre Ludovic Orban a participé au Conseil national pour la jeunesse

L'intervention du Premier ministre Ludovic Orban lors de la réunion du Conseil national pour la jeunesse

Ludovic Orban: Bonjour! Je souhaite la bienvenue aux représentants des organisations de jeunesse qui ont été sélectionnés pour faire partie du Conseil national de la jeunesse. Je serai très bref. Nous essayons d'être attentifs à tous les besoins, aspirations, objectifs des organisations de jeunesse, nous essayons de générer des programmes de soutien pour différentes catégories de jeunes. À cet égard, je peux vous dire que nous avons introduit des mesures qui n'ont jamais été introduites auparavant, comme la mesure de soutien à l'emploi des jeunes NEET. Nous préparons également un financement européen pour soutenir les jeunes NEET. Nous avons mis en place, je pense pour la première fois, un programme de bourses pour les entreprises détenues par des étudiants, une sorte de Start Up Student. Nous essayons également de soutenir les jeunes avec l'initiative économique, et pas seulement, les jeunes qui ont l'initiative dans divers domaines sociaux d'activité. En ce qui concerne le problème des élèves, nous avons publié l'acte normatif par lequel, pratiquement, nous garantissons la gratuité des transports, le trajet scolaire pour les élèves. Et, évidemment, nous avons préparé une série d'autres mesures, qui ont été présentées ou seront présentées dans la prochaine période.

Je vous remercie d'être présent et, dans la mesure de mon temps, je serai à votre disposition pour écouter les propositions. Je peux également vous dire que, en ce qui concerne le Plan national de relèvement et de résilience, il sera rendu public la semaine prochaine au plus tard. Il fera l'objet d'un débat public et toute amélioration viendra de la société civile, nous attendons avec intérêt de trouver une utilisation plus responsable et plus utile des fonds européens qui seront alloués à la Roumanie dans le cadre du Plan national de résilience et de relance. Je vous remercie!