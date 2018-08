Government of Romania : Le Premier ministre Viorica Dăncilă a accueilli la délégation du Congrès américain dirigée par M. Devin Nunes, président du Comité permanent des l'informations(...)

Le 14 août 2018, le Premier ministre roumain, Viorica Dăncilă, a accueilli une délégation du Congrès américain présidée par M. Devin Nunes, président du Comité permanent de l'information de la Chambre des représentants des États-Unis.

À cette occasion, le haut dignitaire roumain a salué le soutien constant apporté par le Congrès américain au Partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis d'Amérique. Dans le même temps, elle a réaffirmé l'importance particulière que la Roumanie attache au Partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Le chef de l'Exécutif a souligné l'intérêt de la partie roumaine pour intensifier les consultations bilatérales et la coopération sur toutes les questions d'intérêt commun, en discutant avec les interlocuteurs américains du futur agenda politique bilatéral.

Outre l'importance de renforcer le dialogue politique, le Premier ministre Viorica Dăncilă a souligné la nécessité de développer la dimension économique du Partenariat stratégique, compte tenu du potentiel élevé de la Roumanie et de l'intérêt pour une présence accrue des investisseurs américains. Dans ce contexte, elle a apprécié la dynamique des relations de coopération dans le secteur de l'énergie et l'implication croissante des entreprises américaines dans l'exploration des ressources en hydrocarbures, en particulier en Mer Noire.

Le chef du Gouvernement roumain a passé en revue l'évolution de la situation en matière de sécurité régionale, soulignant l'importance stratégique de la région de la Mer Noire pour la sécurité euro - atlantique dans son ensemble et mettant en exergue la nécessité d'un lien transatlantique fort. Elle a également souligné l'importance des décisions prises lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles en juillet 2018 sur la sécurité et la stabilité du flanc oriental de l'Alliance.

Le chef de l'Exécutif a mentionné les contributions constantes de la Roumanie à la sécurité euro - atlantique, évoquant les résultats positifs obtenus dans le respect des engagements en matière de dépenses de défense. Elle a également déclaré que la Roumanie continuerait à jouer un rôle d'allié responsable, en contribuant activement à la promotion de la sécurité dans la région euro - atlantique et au-delà.

Le sujet de l'élargissement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques a été également à l'ordre du jour des pourparlers, le Premier ministre exprimant l'espoir que les autorités américaines seraient favorables à l'élargissement de l'Organisation et soutiendraient la candidature de la Roumanie.