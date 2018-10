Government of Romania : Le Premier ministre Viorica Dăncilă a accueilli le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, M. Michel Barnier

Le Premier ministre, Viorica Dăncilă, a rencontré aujourd'hui, le 2 octobre 2018, le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, M. Michel Barnier,

Le dialogue entre les deux dignitaires s'est concentré sur les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et a mis en lumière le très bon niveau de coopération entre les autorités roumaines et la structure dirigée par Michel Barnier, notamment en vue de l'exercice par la Roumanie au premier semestre 2019, de la Présidence tournante du Conseil de l'UE.

Le Premier ministre Viorica Dăncilă a donné des assurances concernant le soutien de la Roumanie au négociateur en chef dans l'accomplissement de son mandat. Elle a réaffirmé l`importance de la préservation de l'unité des 27 États membres autour des principes fondamentaux régissant le processus de négociation et des orientations adoptées par le Conseil européen.

Le haut dignitaire roumain a souligné que la Roumanie traite l'affaire du Brexit avec une attention particulière, compte tenu de l'importante communauté roumaine au Royaume-Uni. Elle a indiqué que la Roumanie en avait entamé au niveau interne les préparatifs depuis le début du processus de négociation, en mars 2017, un mécanisme interministériel en matière du Brexit étant créé. Elle a montré que la Roumanie est prête à gérer tout scénario possible des négociations.

Dans le même temps, le chef de l'Exécutif s'est félicité des progrès réalisés jusqu'à présent dans les négociations, notamment en ce qui concerne le chapitre consacré aux droits des citoyens. Le haut dignitaire roumain a souligné la nécessité de garantir ces droits, en montrant que la Roumanie continuerait à suivre de près la manière dont les dispositions de l'Accord sont mises en œuvre, afin que tous les citoyens roumains résidant au Royaume-Uni puissent continuer à vivre, travailler et étudier dans les mêmes conditions comme avant.

En ce qui concerne les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le Premier ministre Viorica Dăncilă a réaffirmé qu'il importe de maintenir des relations étroites entre les deux parties, indiquant que tout accord devrait être fondé sur un équilibre entre droits et obligations et respecter l'autonomie décisionnelle de l'UE. Il a souligné que la question de la mobilité constitue une priorité pour la partie roumaine et que les principes de réciprocité et de non-discrimination devaient constituer des piliers fondamentaux de la relation avec la Grande-Bretagne après Brexit.