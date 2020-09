Government of Romania : Message du Premier ministre Ludovic Orban à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire

'Cette année, le 29 septembre, nous célébrons pour la première fois la Journée internationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire, selon la décision prise l'année dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il y a un demi-siècle et encore moins, la possibilité d'une alerte globale de gaspillage alimentaire aurait probablement semblé bizarre voire absurde. Mais les choses changent rapidement et aujourd'hui, le monde trouve que la nourriture devient des déchets dans de nombreux pays développés, tandis que dans les régions pauvres ou en proie à des conflits du globe, des populations entières sont menacées par la famine.

Désigner une journée pour faire prendre conscience de cette réalité est important, d'abord et avant tout, car cela signale un aspect anormal concernant les aliments estimé par un nombre important de personnes, mais aussi parce qu'il est difficile de trouver des solutions pour rétablir l'équilibre. Bien entendu, les États resteront préoccupés par la sécurité des citoyens en termes d'accès à la nourriture - même sous forme d'abondance, aux pays riches. Bien entendu, le commerce des produits alimentaires ne diminuera pas. Bien entendu, le souci de nourrir une population mondiale croissante ne diminuera pas. Mais les comportements individuels peuvent être modifiés, dans le sens de ne pas faire d'achats qui dépassent la capacité de consommation, et des alternatives à l'élimination des aliments sur le point d'expirer peuvent être créées, avec la participation des institutions, des entreprises et de la société civile.

Sur notre continent est né le concept de banques alimentaires et il existe une Fédération européenne de ces banques, déjà présentes aussi en Roumanie, grâce aux efforts de personnes et d'entités intéressées par la réduction des déchets, conjointement avec le soutien de ceux qui ont besoin des biens voués au gaspillage. Pratiquement, il s'agit de récupérer les surplus alimentaires et de faire des dons à des associations caritatives qui soutiennent les personnes défavorisées, tant au niveau local que transfrontalier, ce qui conduit également à renforcer la solidarité entre les pays. En fait, notre pays fait partie des États qui ont adopté un cadre législatif visant à réduire le gaspillage alimentaire, respectivement pour stimuler les opérateurs économiques dans l'utilisation de la nourriture valable en faveur des personnes défavorisées.

Par conséquent, j'exhorte tous ceux qui, à la fin de la journée, estiment avoir acheté trop de nourriture, avant de le jeter, à réfléchir à la manière de procéder afin d'avoir un comportement de consommation modérée, pour minimiser la quantité de la nourriture gaspillée.

Ludovic Orban,

Premier ministre de la Roumanie