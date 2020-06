Government of Romania : Projet de 122 millions d'euros pour l`infrastructures d'eau et d'assainissement dans le département de Sibiu

La vice Première ministre Raluca Turcan et le ministre des Fonds européens, Marcel Boloș, ont participé aujourd'hui à la signature des documents pour la mise en œuvre du projet de développement de l`infrastructure d'eau et d'assainissement dans les régions de Mediaș, Agnita et Dumbrăveni, du département de Sibiu.

D'une valeur d'environ 122 millions d'euros et financé par le Programme Opérationnel Grande Infrastructure, par la mise en œuvre ce projet, plus de 95 000 citoyens bénéficieront de services d'eau et d'assainissement.

'Aujourd'hui, à Mediaș, avec le maire Gheorghe Roman et le ministre des Fonds européens, Marcel Boloș, nous signons l'accord pour l'un des grands projets de développement de la municipalité de Mediaș: la modernisation du réseau d'eau et d'assainissement. La mission du gouvernement roumain est d'augmenter le niveau de développement des communautés et, en même temps, d'assurer de meilleures conditions de vie aux Roumains. La responsabilité avec laquelle nous traitons la confiance avec laquelle nous avons été investis est visible à travers les mesures concrètes que nous avons prises. Je suis heureuse que nous puissions confirmer le signal de l'engagement total du Gouvernement en partenariat avec les pouvoirs publics locaux. Malheureusement, lorsque nous avons pris le pouvoir, plus de 4 milliards d'euros n'avaient pas été utilisés dans un révoltant manque de respect envers pas moins de 54 administrations publiques en Roumanie. Dans ce cas, de la municipalité de Mediaș, il s'agit, entre autres, du déblocage du projet de périphérique, de la promotion des investissements dans l`infrastructure et, voilà, du financement pour l'eau et l`assainissement, pour un montant de plus de 122 millions d'euros. 35 collectivités de 18 unités administratives - territoriales bénéficieront de ce projet. C'est un pas énorme pour Mediaș, une étape attendue, promise par trop de gens et trop souvent, mais méritée par les habitants. Aujourd'hui, les choses ont changé et nous le voyons à nouveau maintenant, à Mediaș, le jour même de la ville ', a déclaré la vice-première ministre Raluca Turcan.

'Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion du 753e anniversaire de l'attestation de la ville de Mediaș, à l'occasion de l'officialisation de ce projet d'une grande importance pour les citoyens. C'est une autre étape que votre ville franchit pour devenir un pôle de développement dans le département de Sibiu. Ce fait est dû à la bonne collaboration entre les autorités locales et centrales, car il est normal, en effet, de pouvoir construire et mettre en œuvre des projets à grande échelle au bénéfice réel des habitants ', a précisé le ministre Marcel Boloș.