Government of Romania : Une année de gouvernance au service des Roumains - Rapport d'activité, 4 novembre 2019-4 novembre 2020

Le chef de la Chancellerie du Premier ministre, Ionel Dancă: «Le gouvernement PNL a fait un rapport de la première année du mandat structuré sur les mesures mises en œuvre par chaque ministère. Ce fut une année extrêmement difficile au cours de laquelle nous avons été confrontés à une crise sanitaire et économique sans précédent, mais cela n'a pas empêché l'exécutif de réaliser tous les objectifs assumés dans le programme de gouvernance.

L'élimination des dispositions néfastes pour la surtaxe des Roumains et de l'économie privée introduite par le PSD (sur accise aux carburants, surfacturation des contrats de travail à temps partiel, taxes onéreuses imposées aux banques et aux entreprises du secteur de l'énergie ou des télécommunications) ont été parmi les premières mesures adoptées par le Cabinet Ludovic Orban .

En parallèle, l'Exécutif a radicalement changé le paradigme économique de la Roumanie, de la consommation nocive et gaspillage mis en place par le PSD, au développement par des investissements massifs avec des fonds européens, la compétitivité, la numérisation et le soutien au secteur privé.

Peu de temps après son entrée en fonction, le Cabinet Orban a été contraint d'agir rapidement et d'agir sur deux fronts: limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19 d'une part, et soutenir les citoyens et les entreprises touchés par la crise économique d'autre part.

.

Nous avons lancé la plus grande opération d'équipement du système de santé en Roumanie et nous avons jeté les bases du plus grand programme d'investissement national des 30 dernières années, 'Reconstruire la Roumanie'. La mise en œuvre de ce programme a généré des effets positifs en quelques mois seulement si bien que le nombre de salariés est resté relativement constant et que les opérateurs économiques ont une tendance au retour. Le niveau d'investissement public au cours des 10 premiers mois de 2020 est le plus élevé des 10 dernières années.

La période difficile n'est pas terminée, mais nous la surmonterons par la solidarité et en appliquant des mesures sans précédent pour soutenir le système de santé, les Roumains et les entreprises.

Le rapport d'activité complet est accessible via le lien ci-dessous:

Une année de gouvernement au service des Roumains - Rapport d'activité, 4 novembre 2019-4 novembre 2020