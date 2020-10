Government of Romania : Visite de travail de la vice-Première ministre Raluca Turcan, en compagnie du maire général élu de la Capitale, Nicușor Dan, au Ministère des Fonds Européens 0 07/10/2020 | 17:04 Envoyer par e-mail :

Raluca Turcan: Bonjour, Moi aussi je vous remercie. Je commencerai un peu par la conclusion de la rencontre d'aujourd'hui entre M. le ministre des Fonds européens, Marcel Boloş, et le maire élu de la Capitale, M. Nicuşor Dan, à savoir que les chiffres montrent que jusqu'à présent l'intérêt pour la Mairie générale de la Capitale, dirigée par le PSD, par rapport aux fonds européens était nul. Le bon côté est que les choses vont changer, car l'intérêt du maire nouvellement élu de la Capitale, Nicusor Dan, pour les fonds européens est maximal et en même temps le soutien du gouvernement Orban au nouveau maire élu de la Capitale, Nicusor Dan, et pour ses projets est total. Les chiffres, comme je l'ai dit au début, montrent le désintérêt de l'administration PSD envers les fonds européens. Jusqu'à présent, il existe entre la Mairie de la Capitale et le Ministère des Fonds Européens des contrats de financement d'environ un milliard d'euros, dont le projet le plus important, celui sur l'énergie thermique, d'environ 300 millions d'euros, a été retardé et encore retardé à la signature, en raison d'une mauvaise gestion et il est très possible d'arriver à la situation de phasage, c'est à dire d'étendre la mise en œuvre de ce projet. Le deuxième projet, lié à la gestion des déchets, d'une valeur de 208 millions d'euros, est totalement bloqué, car jusqu`à aujourd'hui l'emplacement de l'incinérateur n'a pas été identifié. Et le troisième projet, celui lié au réseau de canalisation et d`eau usagée, d'environ 334 millions d'euros, est déjà échelonné et est en phase d'exécution d'environ 27%. Par conséquent, les chiffres montrent que l'administration PSD dans la Capitale de la Roumanie a été une honte du point de vue de capitaliser sur l'opportunité des fonds européens. Dans le même temps, les perspectives de développement sur les fonds européens sont maximales et ici l'argent du côté du développement régional pour le prochain exercice, dans la région de Bucarest-Ilfov, sera d'environ deux milliards d'euros et à ceux-ci s'ajoutent le financement du côté des infrastructures. Par conséquent, Monsieur le maire a élu Nicusor Dan, je vous félicite d'avoir apprécié l'importance des fonds européens dans le développement futur de la Mairie et de la Capitale de Roumanie et en même temps nous assurons : 1) que nous avons le ministre des Fonds européens le plus efficace de tous les gouvernements jusqu`à ce jour. et 2) que vous bénéficiez du soutien total du Gouvernement Orban dans les projets que vous voudrez réaliser.

Ioan Marcel Boloş: Merci, Mme la vice-Première ministre. Maintenant, je donnerai la parole à M. le maire élu Nicuşor Dan pour nous dire quelques mots sur les priorités qu'il aura au cours de son mandat de maire. S'il vous plaît.

Nicuşor Dan: Oui, bonjour, merci pour la discussion extrêmement utile que nous avons eue, merci à la vice-Première ministre pour avoir réaffirmé le soutien que du Gouvernementde la Roumanie à la municipalité de Bucarest sur les projets qui doivent être réalisés en partenariat entre la Mairie et le Gouvernement. Comme vous le savez, la semaine dernière, nous sommes allés au Ministère des Finances, où on nous a confirmé la situation financière difficile de la Mairie de la Capitale, c'est la mauvaise nouvelle. Et maintenant, nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle: nous sommes obligés d'atteindre les objectifs d'investissements que nous avons annoncés dans la campagne et qui sont absolument nécessaires pour Bucarest, nous sommes obligés et nous avons cette extraordinaire opportunité d'accéder aux fonds européens qui sont à la disposition de Bucarest, à la fois ceux restant de l'exercice 2014-2020, que ceux entrant dans le prochain exercice, 2021-2027. Ce fut aussi la structure de la discussion que nous avons eue, nous avons eu une discussion sur la mise en œuvre des trois grands projets de l'exercice précédent - Glina et la cassette à eaux usées sous Dâmboviţa, c'est un projet, le projet de démarrage de la réhabilitation des infrastructures de chauffage urbain, le deuxième, et le projet qui, en fait, n'a pas encore démarré, celui du circuit de recyclage et éventuellement de l'incinérateur, un projet qui, je le répète, n'a pas encore démarré, bien qu'il dispose des fonds alloués pour l'exercice 2014-2020. Pour l'année 2021-2027, c'est un exercice qui a pris en compte les réalités de Bucarest, on parle de la région de Bucarest-Ilfov, mais surtout de Bucarest en ce moment et il y a des fonds auxquels nous devons accéder et ce que signifie l'infrastructure de transport; est en collaboration avec le Gouvernement roumain, le financement du métro de surface, c'est-à-dire la réhabilitation de l`infrastructure CFR et des trains pour les desservir; il y a de l'argent pour la numérisation, il y a de l'argent pour les feux de signalisation intelligents, il y a de l'argent pour les espaces verts et la réhabilitation des parcs dans l'administration, donc en bref il y a de l'argent pour l`infrastructures scolaire, donc en bref, il ne reste que de réussir à opérationnaliser le Département des fonds européens de la Mairie et nous opérationnalisons cette discussion que nous avons entamée aujourd'hui avec le Ministère, car nous sommes élus pour résoudre les problèmes des gens et c'est ce que nous ferons dorénavant. Merci encore pour la discussion extrêmement utile que nous avons eue.

Ioan Marcel Boloş: Nous aussi vous remercions. Tout d'abord, je tiens à féliciter le maire élu Nicusor Dan de nous avoir honoré de cette visite et qu'il existe des prémisses pour une très bonne ouverture pour ce que signifie l`accés aux fonds européens, en particulier pour des projets d'importance majeure pour la municipalité Bucarest. Comme l'a mentionné la vice-première ministre et comme l'a mentionné le maire élu, il y a au moins trois projets d'importance majeure actuellement mis en œuvre pour la municipalité de Bucarest, c'est le projet de chauffage urbain, pour lequel nous devons conclure le contrat de financement et qui prévoit la réhabilitation de 100 km de réseau de transport d'énergie thermique sur un total de 954 km, rant qu`il y a actuellemement comme réseau de transmission de l`énergie thermique la municipalité de Bucarest et, bien sûr, vu le besoin de financement d'un tel projet, nous avons a proposé que le fonds et la facilité pour la résilience et la relance complètent le budget avec 200 millions d'euros supplémentaires, de sorte qu'avec les 500 millions d'euros dont dispose le projet de chauffage urbain de Bucarest, on doit actuellement démarrer les travaux dans cette direction de réhabilitation et de réparation des réseaux de transport et de distribution, afin de maîtriser les pertes qui existent actuellement dans le service de chauffage urbain de Bucarest. C'est un projet, comme l'a dit aussi M. le maire élu Nicuşor Dan, c'est un projet d'une importance capitale pour les habitants de Bucarest. Nous continuerons à nous concentrer sur ce projet afin d'allouer des fonds européens supplémentaires, si nécessaire, pour ce que signifie budget supplémentaire, mais aussi pour les travaux à réaliser, car en plus des 954 km de réseau transport, également à Bucarest il y a 2 953 km de réseau de distribution pour ce service, ce qui signifie que nous avons à l'esprit un projet avec une importance majeure sur la livraison de l'agent de chauffage à Bucarest. En outre, un autre projet important qui est, comme mentionné, en cours de mise en œuvre dans la période de programmation actuelle, c`est celui lié à la gestion des déchets et à l'incinérateur, dont la valeur est de 208 millions d'euros, pour lequel j'espère qu'avec la municipalité on trouvera la solution la plus judicieuse pour ce que signifie l'emplacement de l'incinérateur, afin que le projet soit débloqué et puisse suivre le cours naturel de la mise en œuvre. Les trois projets, ainsi que le projet d'assainissement, mentionné par M. le maire, ont un budget alloué d'un milliard d'euros, ce qui signifie des fonds européens importants, d'une importance stratégique pour la municipalité de Bucarest et je suis très heureux qu'aujourd'hui, avec Mme la vice-Première ministre et M. le maire élu, nous ayons eu discussion ouverte par laquelle le Gouvernement Orban montre sa disponibilité et son ouverture à soutenir ces projets d'importance majeure pour la modernisation de Bucarest. En outre, la prochaine période de programmation est généreuse pour la municipalité de Bucarest, avec des fonds européens proposés pour allocation s'élevant à 2,1 milliards d'euros, dont 1,5 milliard proviennent du Fonds européen de développement régional, avec la contribution du budget de l'État et la contribution des budgets et la différence de 700 millions d'euros provient de la Facilité de relance et de résilience. Les priorités évoquées par M. le maire, celles liées à la mobilité urbaine, des systèmes de gestion du trafic à ce que signifie la régénération urbaine, respectivement les espaces verts ou aux projets d'efficacité énergétique, la réhabilitation thermique des immeubles, sont des priorités qui sont esquissées très bien pour la prochaine période de programmation, car comme vous le savez bien, la Roumanie a un budget alloué et négocié par le président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis, et ensuite par le Gouvernement Orban, des documents stratégiques seront créés pour accéder à cet argent, en d'une valeur de 79,9 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Maire et Madame la Vice-Première Ministre, j'espère que notre partenariat sera un partenariat dans lequel les Bucarestois auront à gagner, j'espère que ces projets qui, jusqu'à hier étaient gardés dans un cône d'ombre, pourront être achevés. Je suis convaincu qu'à long terme, ces deux projets que nous avons en cours de mise en œuvre, mais aussi ceux qui se réfèrent aux problèmes spécifiques des habitants de Bucarest doivent être une priorité et se matérialiser plus tard dans des projets qui améliorent la qualité de vie des habitants de Bucarest, pour améliorer le niveau de vie et - pourquoi pas? - pouvoir accéder au plus de fonds possibles dans l'intérêt des gens. Je vous remercie. Si vous avez des questions?

Journaliste: Bonjour, M. le maire. Je voudrais vous demander si vous étiez également en contact ou à proximité de la personne positivement confirmée avec laquelle le Premier ministre était à la télévision la semaine dernière? C'est la première question et s'il vous plaît ...

Nicusor Dan: Vous parlez de M. Mănăstire.

Journaliste: J'avais estiméé dit de ne pas donner le nom, mais vous le savez.

Nicusor Dan: J'étais dans une émission de télévision mercredi, avant qu`il ne soit confirmé, je n'entre pas dans la définition du contact, hier soir j'ai découvert l'information, et pendant aujourd'hui je vais me tester pour rendre les choses très claires.

Journaliste: Pourquoi n'avez-vous pas pris la même mesure que le Premier ministre Ludovic Orban, pour vous isoler pratiquement jusqu'à l'arrivée du résultat du test?

Nicuşor Dan: Je le répète, il y a des normes qui régissent cette question, je ne suis pas conforme à la définition de cas, elles ne concernent pas ce cas, si je ne suis pas en contact direct, je n'ai pas cette obligation légale, au cours d`aujourd'hui je passerai les tests et je prendrai la bonne décision.

Journaliste: Si vous me le permettez, quelle est la différence entre votre présence sur ce plateau-là de télévision et celle du Premier ministre? Autrement dit, si vous dites que vous n'étiez pas en contact direct mais que, pratiquement, vous étiez au même endroit et que vous avez fait la même chose que le Premier ministre, pourquoi le Premier ministre aurait-il été en contact direct ou pourquoi avez-vous choisi de prendre des chemins différents en termes de participation aujourd'hui aux activités?

Nicusor Dan: Oui. Je ne ferai pas la théorie du contact direct, qui dépend du moment où ce contact a eu lieu, mais à ce moment la loi ou le cadre juridique ne m'oblige à rien. Volontairement, je vais me faire faire un test.

Journaliste: Et allez-vous vous isoler jusqu'à ce que vous vous receviez le résultat ou vous continuiez à participer à des événements publics, aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que le résultat arrive?

Nicusor Dan: Si j'ai assisté à une réunion publique ce matin, en attendant le résultat, j'espère très bientôt, je continuerai ...

Journaliste: Une question pour la vice-Première ministre et M. le ministre. Après cette émissions-là à laquelle a participé M. Ludovic Orban, y a-t-il eu d'autres activités, notamment des réunions du Gouvernement, je voulais vous demander si vous choisiriez de vous faire tester volontairement, afin d'éliminer tout soupçon?

Raluca Turcan: Comme vous le savez bien, M. le Premier ministre Ludovic Orban s'est fait tester volontairement et attend le résultat du test, je ferai de même et je suis convaincue que M. le ministre Boloş fera de même.

Ioan Marcel Boloş: Je le confirme, je me suis fait tester volontairement environ trois fois jusqu'à présent et je vais me tester car la santé de mes collègues est importante.

Journaliste: J'ai une question pour M le maire élu. Compte tenu de la situation critique de l'infrastructure de chauffage urbain, aurons-nous un hiver avec plus d`avaries que l'an dernier, et est-ce que vous avez pensé à des solutions pour que ces avaries puissent être remédies le plus rapidement possible ?

Nicusor Dan: Oui. Nous aurons un hiver avec plus d`avaries qu'en 2019, car le réseau a un an de plus, une raison. Et la seconde raison, parce qu'elles n'ont pas été faites cet été, en raison du contexte électoral, les réparations nécessaires n'ont pas été effectuées, vous avez vu les chiffres officiels fournis par ELCEN, ils ont triplé, en raison de la baisse de pression compte tenu des trous dans le réseau, la quantité d'eau que l`on doit injecter dans le réseau a triplée par rapport à 2016, pour que la pression reste au niveau technique souhaité et de plus, nous approchons de la limite technique maximale à laquelle l'eau peut être injectée dans le réseau. Ce sera donc clairement plus difficile que l'hiver dernier. Ce que nous pouvons faire, immédiatement après notre entrée en fonction, c'est d'avoir des stocks de matériel pour les interventions et d'avoir des équipes prêtes pour les interventions, y compris des détecteurs d`avaries qui n'existent pas pour le moment et j'ai dit que nous ferions d'urgence des appels d'offres, pour que non seulement les équipes de Termoenergetica interviennent sur le terrain, mais aussi qu`il ait des équipes privées que nous pouvons contracter en cas d'urgence, afin que, je le répète, nous puissions intervenir sur les avaries le plus rapidement possible. C'est ce que nous pouvons faire et nous pouvons faire encore une chose, améliorer la communication avec les Bucarestois, en ce sens que ... pour qu`à ce numéro de téléphone unique l`on puisse répondre et leur donner ... pour prendre en charge les problèmes et deux, communuer un temps raisonnable pour la durée de la réparation des avaries, c'est ce qui peut être fait de manière réaliste cet hiver. Bien sûr, ayant les fonds européens, nous sommes optimistes que nous pouvons signer le contrat de financement, à partir de ce printemps, nous commencerons à faire ... ce que prévoit le changement à fond du réseau ...

Journaliste: Bonjour. Dans le contexte où du jour au lendemain ... un nombre croissant de ... covid ... envisagez-vous d'imposer des restrictions?

Raluca Turcan: De toute évidence, nous sommes très préoccupés par le nombre croissant d'infections. C'est pourquoi nous avons eu plusieurs discussions avec des représentants des institutions de contrôle et de décision au niveau local et nous avons demandé le respect des règles de protection de la santé, l'intervention des institutions de contrôle pour l'application et le respect des règles de santé et nous appelons à la même chose ... constamment afin que les gens comprennent que la santé dépend beaucoup de la façon dont tout le monde se rapporte à cette question ... la santé publique. Nous ne pouvons pas discuter des restrictions économiques pour le moment, mais nous aurons une réunion du gouvernement et une réunion du Comité national des situations d'urgence et des mesures seront annoncées pour accroître la rigueur dans la prévention de la propagation de cette infection.

Journaliste: Mme Turcan, à Galaţi, le masque redevient obligatoire aussi dans un rayon de 100 mètres autour des écoles. Je voulais vous demander s'il y a des discussions pour l'extension de cette mesure à d'autres villes, notamment Bucarest, et en même temps la République tchèque a rétabli l'état d'urgence. Je voulais vous demander s'il existe un point de référence ou un indicateur sur la base duquel le gouvernement envisage de réintroduire une telle mesure en Roumanie d'ici la fin de l'année.

Raluca Turcan: En ce qui concerne l'état d'urgence, je pense que nous avons déjà décidé. En ce qui concerne l'extension du port du masque à proximité des écoles, sur une base obligatoire, cela peut être une discussion au niveau national, mais je vous rappelle que les autorités locales ont la liberté de décision locale et peuvent appliquer des mesures en cas de foyer local épidémiologique pour pévenir la propagation de l`infection et maintenir la santé publique. Je ne peux donc pas vous dire que nous avons pris en compte l'extension nationale de l'obligation de porter un masque, mais, oui, nous demandons constamment aux gens de porter un masque, dans tous les contextes possibles, car le masque est le moyen de protection le plus efficace.

Journaliste: Et pour M. Nicusor Dan, à quand remonte la dernière fois que vous avez rencontré physiquement M. Ludovic Orban?

Nicusor Dan: Hier soir, nous avons été dans un studio de télévision.

Journaliste: Je suis désolé, le microphone ne fonctionne pas. Madame Turcan, pouvez-vous nous dire si M. le Premier ministre a eu des symptômes au cours des 48 dernières heures?

Raluca Turcan: Je ne connais pas d'autres détails, car je suis au Ministère des Fonds Européens ce matin, mais je comprends qu'il s'agit d'une communication publique du Premier ministre, dans laquelle vous avez tous les arguments pour lesquels il a suspendu ses réunions aujourd'hui jusqu'à ce que le résultat du test soit reçu.

Journaliste: Et avec une question ... à la fois pour Mme Turcan et pour M. Bolos. A l'intérieur des ministères, la règle de porter des masques, de porter un masque, est observée, d'après ce que vous avez remarqué?

Raluca Turcan: Je voudrais vous dire que dans les institutions publiques en général, la rigueur doit être plus élevée. Et lors de la rencontre que j'ai eue au niveau du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, y compris avec le ministre de la Santé, avec les représentants des comités départementaux pour les situations d'urgence, j'ai demandé aux DSP de vérifier si à l'intérieur des institutions publiques, particulièrement dans les départements d'interaction avec le public, les masques sont portés. Il y a encore des problèmes, les gens ne comprennent pas que la loi est obligatoire, qu'ils ont ce devoir, de porter un masque à l'intérieur, dans des espaces clos et à l'intérieur des institutions publiques. La conformité laisse donc encore beaucoup à désirer au niveau d'une institution publique.

Ioan Marcel Boloş: Je sais que la règle est la règle. Quiconque la viole en subit les conséquences. Normalement, ceux qui ne portent pas de masque sont passibles d'une amende, comme le disent les normes légales en vigueur.

Journaliste: Question pour Mme Turcan. Bucarest est au sommet des infections depuis un certain temps, en seulement trois jours, 1500 cas ont été comptés. Je voulais vous demander s'il est possible que le port du masque dans les espaces ouverts se développe davantage, c'est-à-dire pas seulement aux marchés, dans le Vieux Centre et ailleurs.

Raluca Turcan: De toute évidence, il existe certains seuils concernant l'alarme concernant la propagation de l'infection dans la communauté. A Bucarest, il y a une augmentation du nombre d'infections et il est possible de discuter au niveau des autorités locales de la manière dont il pourrait y avoir une meilleure prévention de cette propagation de l'infection. Je ne sais pas, et si on ... prend en compte ... Oui, donc je ne peux pas vous répondre maintenant si l'obligation de porter un masque ou d'autres mesures de prévention des infections est prise en compte.

Journaliste: M. Nicusor Dan, en tant que maire, que savez-vous, le seuil de 1,5 cas pour mille habitants a-t-il été dépassé en ce moment à Bucarest? Et si tel est le cas, la Mairie a le rôle de vice-président du Comité municipal des situations d'urgence. Que proposerez-vous concernant les restaurants et les institutions culturelles?

Nicusor Dan: Comme vous le savez très bien, je suis le maire élu, mais je ne suis pas encore le maire en fonction, cela prendra probablement environ 10 jours de plus d'ici là. Ce que je peux vous dire, c'est que je suivrai les conseils des spécialistes en la matière, car nous avons des spécialistes, ces spécialistes ont déjà une expérience de plus de six mois dans la lutte contre cette pandémie et il est important que les spécialistes soient écoutés. Que peut faire le maire? Comme vous le savez, il a en subordination la police locale et peut assurer la mise en œuvre des mesures que disent les spécialistes.

Rapporteur: Mme Turcan, au niveau du gouvernement, en fin de compte, une décision sera prise concernant la Capitale, si elle a dépassé ou non ce seuil de 1,5 pour mille habitants et si oui, une décision sera prise concernant les restaurants et les institutions culturelles ? Je vous remercie.

Raluca Turcan: Comme vous le savez bien, les règles ne sont pas discutées, elles sont appliquées. Il y a un niveau de 1,5, si Bucarest dépasse le niveau de 1,5, alors au niveau de l'autorité publique locale, il est discuté quelles sont les voies à suivre en termes de lutte contre la pandémie. Je ne peux donc pas vous dire pour le moment quelles seront les décisions au niveau de Bucarest. Je peux vous dire que les règles générales de la décision du Gouvernement sont de 1,5 comme seuil de déclaration pour le fonctionnement des restaurants et des théâtres.

Journaliste: Mais le seuil a-t-il été dépassé ou non? Parce qu`il y avait cette discussion, comment il est calculé en fonction de la population. Le seuil de 1,5 est-il dépassé ou pas pour le moment? Et vous dites que l`administration locale décide, mais dans ce cas, le mécanisme passe par le Comité municipal des situations d'urgence, qui est dirigé par le préfet, qui est le représentant du Gouvernement dans le territoire, donc implicitement le Gouvernement y a son mot à dire.

Raluca Turcan: Comme vous le savez bien, encore une fois, je pense que vers 12h00-13h00, on annoncera le niveau d'infection, comme cela se produit chaque jour au niveau national. La dernière fois quand nous avons parlé de Bucarest, c'était en dessous de 1,5.

Ioan Marcel Boloş: S'il n'y a pas d'autres questions, merci d'avoir participé à notre conférence de presse. Nous remercions Mme la vice-première ministre d'être avec nous et M. le maire élu Nicuşor Dan pour sa participation. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. La Sté Government of Romania a publié ce contenu, le 05 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

