Government of Romania : Visite de travail du Premier ministre Ludovic Orban au chantier naval de Brăila

Déclarations du Premier ministre Ludovic Orban et du directeur général du Cantier naval Vard Brăila, Simona-Alina Puia, après la visite du chantier naval Brăila

Simona-Alina Puia, directrice générale du chantier naval Vard Brăila: Nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui la visite du Premier ministre et des ministres du Gouvernement. Nous sommes un chantier naval chargé d'histoire. Cette année, le 8 mai, nous avons eu 80 ans et nous entrons dans l'histoire, y compris par la construction du Pont à Brăila, et le pont est un projet d'âme et restera un projet d'âme pour nous, car jusqu'à présent, nous avons été habitués à ce que nos produits, que ce qui sort de nos mains, navigue sur les mers du monde et que nous ne les voyions plus. Sur ce pont, nous pourrons traverser jusqu'à la vieillesse profonde et être fiers qu'une particule de nous soit là, plus précisément ici, dans ce qui se voit derrière nous.

Ludovic Orban: Je remercie Mme la directrice de nous avoir invités au chantier naval Brăila Vard. Nous voulions être présents ici parce que le chantier naval de Brăila a repris la production des modules qui constitueront le pont - il s`agit d`environ 86 modules de la taille que vous voyez à l'arrière, 25 sur 30 mètres, les modules qui assureront ... Ils ne flotteront pas. Avez-vous déjà eu des constructions qui ne flottent pas?

Alina Puia: Non.

Ludovic Orban: Ce sont probablement les premières constructions qui ne devraient pas flotter, mais elles sont extrêmement importantes pour atteindre cet objectif d'investissement, extrêmement important pour cette zone, le Pont de Brăila. En outre, l'industrie de la construction navale roumaine, les chantiers navals représentent une composante extrêmement importante de l'économie roumaine. De tous les chantiers navals qui existaient avant 1989, un seul chantier naval a cessé son activité - c'est le chantier naval d'Oltenița, le reste, tous les autres chantiers navals, qu'il s'agisse de Tulcea, Brăila, Galați, Mangalia, Turnu Severin, Orșova, poursuivent leur activité et représentent une composante extrêmement importante de l'économie roumaine. J`ai compris de ce que nous a dit Mme4 la directrice que l'idée de passer des navires aux modules de la structure du pont a également été appliquée en Italie au pont de Vérone?

Alina Puia: Gênes.

Ludovic Orban: Gênes, le pont de Gênes. Fincantieri a de l'expérience dans la fabrication de telles structures pour la composition du pont. En termes de rythme de production, de livraison de ces modules, le site est extrêmement bien organisé et a la capacité de livrer à temps ces composants extrêmement importants pour la construction du pont. En ce qui nous concerne, nous examinons très attentivement ce qui se passe dans le domaine de la construction et de la réparation navales, car, je le répète, c'est un élément très important pour l'économie roumaine, il y a beaucoup d'emplois ici et il y a une expérience accumulée qui fait tous les acteurs économiques, qu'il s'agisse d'acteurs économiques nationaux ou d'investisseurs étrangers, tels que Fincantieri, Damen, pour pouvoir assurer une compétitivité dans ce domaine économique et permettre la continuation du développement économique des zones d'implantation des chantiers et de la Roumanie.

Si vous avez des questions? Sinon, à plus tard dans la journée, d'accord?