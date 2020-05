Government of Romania : Visite du Premier ministre Ludovic Orban à l'usine Dacia Mioveni

Déclarations à la presse du Premier ministre

Ludovic Orban: Bonjour à tout le monde! Nous avons voulu être présents, dans une importante équipe gouvernementale, afin de voir de nos propres yeux les bonnes choses qui se passent chez Dacia-Renault, la reprise progressive de la production. Nous avons eu une discussion avec la direction de l'entreprise concernant le calendrier de reprise et de croissance de la production jusqu'à ce que la capacité maximale soit atteinte. Nous avons également eu une discussion très importante sur la manière dont le gouvernement peut soutenir l'entreprise et l'industrie automobile en général afin de pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. On sait que Dacia Renault est extrêmement important pour l'économie roumaine, il réalise 3% du produit intérieur brut et l'ensemble de l'industrie automobile produit plus de 10% du produit intérieur brut, assurant plus de 14% des exportations roumaines. Pour la reprise de l'activité économique, il était extrêmement important que Dacia Renault et les autres entreprises du domaine démarrent leur activité, afin de contribuer au retour à la normale le plus rapidement possible et, pourquoi pas, d'assurer la croissance économique, d'assurer un développement rapide.

Nous avons assuré la direction de Dacia Renault de notre totale ouverture au dialogue, de la collaboration pour mettre en place les meilleures mesures de soutien au secteur et, bien entendu, nous soutenons la société Dacia Renault et ses salariés et aussi avec tous les fournisseurs qui sont liés à la société Dacia Renault, qui peut reprendre son activité et peut pratiquement fournir des emplois à ses salariés.

Je donne également ici le message que j'ai donné, j'invite les gens à acheter des voitures, bien sûr, de préférence fabriquées en Roumanie. C'est une occasion cette épidémie, qui donne même une bonne occasion pour acheter des voitures, car dans votre voiture vous êtes en sécurité et je pense que les gens doivent acheter des voitures en toute confiance. Bien sûr, nous avons mis en place le Programme «Rable», comme on l'appelle, avec 60 000 unités; nous avons également un grand nombre d'unités, tant pour les voitures électriques que pour les voitures hybrides.

Nous préparons également des mesures pour soutenir les grandes entreprises, nous avons également un projet en préparation, un ensemble de mesures actives pour soutenir les entreprises en Roumanie. Nous pensons également à une flexibilité de l'horaire de travail, par une modification du Code du travail et par une série d'autres mesures économiques importantes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.

Journaliste: Bonjour. Y a-t-il eu des discussions au sein du gouvernement pour l'augmentation des pensions, à partir du 1er septembre, avec un pourcentage inférieur à 40%? Par exemple 10-15%?

Ludovic Orban: Je vous ai donné la réponse à cette question. Le Gouvernement vise à augmenter les pensions. Bien sûr, nous suivons de très près l'évolution de l'économie. A 6 mois, conformément à la loi sur la responsabilité budgétaire et budgétaire, le Ministère des Finances et le Gouvernement doivent soumettre un rapport sur l'évolution de l'économie et du budget. Nous nous appuierons également sur les prévisions de la Commission nationale des prévisions et sur les prévisions de nos partenaires, afin de pouvoir prendre les meilleures décisions et augmenter les pensions pour améliorer la vie de nos parents et grands-parents, mais en même temps nous pouvons garantir le paiement de pensions augmentées.

Journaliste: Monsieur le Premier ministre, veuillez ignorer le fait que vous êtes à 'Dacia'. Vous devez acheter une voiture pour vous demain. Qu'achetez-vous, Ford ou Dacia?

Ludovic Orban: Dans ma famille, les opinions sont partagées. Un membre de la famille préfère le Ford, un autre membre de la famille préfère le Duster.

Journaliste: Et vous?

Ludovic Orban: Je préfère ne pas révéler ma préférence ...

Journaliste: Merci.

Journaliste: Bonjour, je voulais vous demander quels changements pensez-vous nécessaires, étant donné que le gouvernement, vous, avez critiqué la Cour constitutionnelle. Pensez-vous qu'une nouvelle façon de choisir ...

Ludovic Orban: Certainement. Un changement dans le mécanisme de choix. En outre, l'établissement de limites des attributions de la Cour constitutionnelle, qui devrait être à l'intérieur de la Constitution. Aussi, modification de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Journaliste: Par conséquent, devons-nous nous attendre à un référendum pour amender la Constitution?

Ludovic Orban: Lorsque nous sommes préparés à une telle situation, quand il y aura un soutien politique et un soutien public, nous n'hésiterons pas à initier cette approche.

Journaliste: Bonjour, M. le Premier ministre! Je voudrais vous poser des questions sur un problème qui nous ronge ici, à Argeş - et pas seulement chez nous - l'infrastructure. Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner sur le tronçon Pitesti-Sibiu, quelles nouvelles pouvez-vous nous donner sur l'autoroute A1 en général? Merci.

Ludovic Orban: Pour achever le Corridor paneuropéen IV, nous devons encore réaliser les travaux suivants: Périphérique de Bucarest - des contrats sont signés sur les trois sections du Périphérique sud de Bucarest, la conception sur deux sections est presque prête et le travail est sur le point de commencer; il faut aussi traverser les montagnes par le tronçon Pitești-Sibiu - vous savez très bien que j'ai eu la joie d'être celui qui a fait la réception finale sur le périphérique de Pitești - nous avons également réalisé l'étude de faisabilité, la documentation technico-économique a été approuvée en 2008, malheureusement, peu de mesures ont été prises depuis lors. En ce qui concerne l'autoroute Pitești-Sibiu, la situation est la suivante: la construction est divisée en cinq sections, la section 1, Sibiu-Boița, sur laquelle la conception a été achevée et, d'après les informations dont je dispose, l'ordre de commencer les travaux a été donné. exécution; la section 5, qui relie Pitești à Curtea de Argeș, sur laquelle sera signé le contrat avec l'entreprise désignée vainqueur le 11 mai; section 4, après la section 5, sur laquelle l'enchère est sur le point de se terminer et il est possible jusqu'au 1er juin de déclarer le gagnant et, après l'expiration du délai de recours, de signer le contrat. Les enchères sont effectuées selon la méthode 'conception et exécution'. Bien sûr, les délais semblent un peu longs et doivent être révisés dans les négociations avec ceux qui seront désignés gagnants. Concernant la section 3, nous sommes sur le point de lancer les procédures d'appel d'offres pour la sélection du consortium qui concevra et exécutera les travaux. Quant à la section 2, il y a encore du forage, il y a encore quelque chose à clarifier - vous savez que la DG ENV, la Direction générale de l'environnement de l'Union européenne, a demandé des éclaircissements, ce que nous avons évidemment donné, mais afin de pouvoir recevoir, disons, l'accord préalable de la Commission européenne, nous avons besoin de l'accord d'ingénieurs spécialisés travaillant avec la Commission européenne, nous devons prendre quelques mesures supplémentaires sur la section 2, qui est une section très difficile et nécessite encore des discussions et procédures. Nous avons également la section 2 sur Lugoj-Deva - vous savez, c'est la section des ours, où des ours ont été découverts, mais qui n'ont pas été vus depuis de nombreuses années. Ici aussi, le Ministère des Transports s'apprête à reprendre l'appel d'offres, afin que nous puissions également compléter cette section.

En ce qui concerne la route express Craiova - Pitești, qui est également extrêmement importante pour Pitești et pour Craiova et Oltenia, la section 1 et la section 2 sont en construction, la plus avancée est la section 2. En outre, les procédures pour appel d'offres pour la sélection de consortiums qui concevront et exécuteront les travaux pour les sections 3 et 4. Aussi, ici, le Ministère des Transports, ici présent, M. Bode qui peut être à votre disposition avec des réponses à toute question, peut vous donner des détails supplémentaires, mais l'objectif notre objectif est d'achever les procédures dans les plus brefs délais.

En fait, si vous le savez, nous avons également émis une ordonnance d'urgence par laquelle nous avons raccourci tous les délais, les délais pour obtenir l'avis ex-ante de l'Autorité nationale des marchés publics, sur le dossier d'appel d'offres, ainsi que les délais pour les clarifications, les délais d'évaluation et également les délais de règlement des recours, afin de raccourcir autant que possible la durée de ces procédures.

Journaliste: Bonjour! Quand pensez-vous que les Roumains pourront retourner à l'église et dans quelles conditions?

Ludovic Orban: Nous sommes en cours d'évaluation. Je vous ai dit, pour chaque restriction que j'ai imposée et pour chaque mesure d'assouplissement des restrictions, une évaluation est faite en termes de risque épidémiologique, une évaluation qui repose sur quatre critères principaux; sur la base de ces évaluations, nous prenons des décisions à l'ouverture des différentes activités. Pour l'instant, le 15 mai, en principe, nous avons pris les décisions: l'ouverture sera progressive, l'assouplissement des mesures sera progressif, nous attendrons deux semaines, pratiquement, il y aura des étapes de deux semaines pour les différentes mesures de relaxation, nous ferons une évaluation des externalités rigoureuses des effets de la relaxation sur chaque mesure et nous continuons, évidemment, et en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Journaliste: Dans un premier temps, pensez-vous que l`on pourrait participer au cimetière ou ...

Ludovic Orban: Très probablement, lorsque les services religieux seront autorisés, il ne sera pas possible de le faire à l'intérieur, mais très probablement à l'extérieur des églises. Quoi qu'il en soit, l'été arrive et ils pourront s'organiser dans de bonnes conditions en dehors des églises, dans les conditions de respect de la distance sanitaire physique, avec le port du masque et avec d'autres règles, qui seront imposées.

Je suis même impressionné par les mesures qui ont été prises et la rapidité avec laquelle les mesures de protection des salariés au travail ont été prises. De nombreux espaces ont été changés, on a utilisé des espaces qui avaient des destinations complètement différentes avec de nouvelles destinations, des vestiaires, des cantines, avec quelques installations pour assurer une grande protection des employés, contre la propagation du virus. Ici, je ne peux vraiment pas m'empêcher de remarquer la gravité de ces mesures et la rapidité avec laquelle elles ont eu lieu, de sorte qu'au moment de la reprise de la production, les employés qui viennent travailler puissent exercer leur activité en toute sécurité.

Journaliste: Une question pour le ministre des Transports, si vous me le permettez. Qu'est-ce qui va changer dans le métro à partir du 15 mai et si vous collaborez également avec ceux de STB pour prendre en charge le flux de passagers? Merci.

Lucian Bode: Bonjour, je vous dis et merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous et j'en profite et je voudrais commencer par féliciter Dacia Renault pour ce qu'ils ont fait ces derniers jours, car, au-delà de la composante économique que nous connaissons, un emploi créé ici 10 emplois à l'horizontale. Au-delà de cette composante, le message qu'ils ont réussi à transmettre à l'économie roumaine est extraordinaire et je les en remercie et les félicite.

Pour en revenir aux mesures de sécurité, nous avons vu ici des mesures de sécurité prises de façon exemplaire pour protéger les employés. Nous avons l'obligation, les institutions de l'État, d'élaborer un ensemble de règles pour tout ce qui signifie transport public, qu'il s'agisse de voyages spéciaux, de voyages réguliers ou de transports en métro. Demain, à l'initiative du Premier ministre, nous aurons une discussion claire sur chaque mode de transport, quelles mesures nous prendrons sur chaque mode de transport à partir du 15 mai. La semaine dernière, nous avons eu une réunion du Conseil des ministres des transports de l'Union européenne, à laquelle tous les États membres ont demandé à l'unisson une proposition de la Commission européenne, un ensemble de recommandations afin que tous les États membres puissent les appliquer de manière unitaire.

Rappelez-vous, lorsque nous avons enregistré ces barrages routiers au début de la crise du fret, la Commission européenne est venue, en accord avec tous les États membres, et nous avons créé ces couleurs verts à travers lesquelles le transport de fret pourrait avoir lieu sans aucun problème en transit et au niveau national. Nous pensons que la Commission européenne présentera une série de recommandations d'ici le 15 mai, qui seront mises en œuvre par tous les États membres.

Mais nous sommes prêts à agir sur tous les modes de transport, y compris le métro. Nous nous sommes adressés au Ministère des Affaires Intérieures, pour nous soutenir, car dans le métro, nous devons d'abord nous assurer que l'accès se fait dans des conditions sûres; dans les gares, la distance est également conservée, et dans les trains nous arrivons avec autant de trains que possible pendant cette période afin que les temps d'attente soient compris entre deux, trois minutes, respectivement six, sept minutes selon les stations de Metrorex. Nous annoncerons dans les prochains jours les mesures concrètes que nous prendrons sur chaque mode de transport.

Ludovic Orban: Je dois vous fournir une information ici. L'ensemble des règles de levée de chaque restriction sera présenté au public au plus tard lundi, afin qu'il puisse être débattu en public. Il sera connu à l'avance par les entreprises, les institutions, les citoyens, et nous recevrons des commentaires, des propositions sur chaque ensemble de règles liées aux transports publics, liées aux espaces commerciaux qui s'ouvriront, liées aux salons de coiffure, et à toutes les autres catégories de activités qui rouvriront.

J'ai également oublié de vous présenter le fait que, après la visite d'hier de l'Université militaire, où nous avons vu le démonstrateur technique pour un ventilateur, qui est un concept entièrement roumain, nous avons ici présenté deux projets de ventilateur: un projet d'un ventilateur qui peut être utilisé et mis en production, après approbation, que tout ventilateur doit être approuvé, qui est fabriqué en France, et aussi un projet de ventilateur qui est réalisé par Electro Arge collaboration, en collaboration avec l'Université et le Groupe Dacia Renault , qui doit bien entendu également être approuvé. Ici, l'intelligence roumaine, la créativité roumaine et française peuvent nous donner la chance de produire des ventilateurs en Roumanie le plus tôt possible, afin que nous ne soyons jamais mis dans la situation dans laquelle nous étions placés, à savoir celle de ne pas avoir où acheter des ventilateurs, même lorsque nous avions signé des contrats, car ces ventilateurs ne nous ont pas été fournis, en raison de la crise internationale.

Journaliste: Monsieur le Premier ministre, je voulais vous demander quand les élections locales auront lieu et si elles auront lieu à l'automne, avec les élections législatives prévues?

Ludovic Orban: Vous savez qu'il y a une différence de vision entre le gouvernement et la majorité parlementaire, contrôlée par le PSD. Nous avons adopté une ordonnance d'urgence, qui a prolongé le mandat des élus locaux, et notre intention est d'organiser des élections lorsque les conditions épidémiologiques nous permettent de mener une campagne normale, dans laquelle les candidats au poste de maire, conseiller municipal, conseiller départemental, pour pouvoir faire une campagne sérieuse, citoyens pouvant avoir la confiance nécessaire pour suivre cette campagne, voter en toute connaissance de cause. Selon les évaluations que nous avons maintenant, la fin septembre - début octobre pourrait être un bon moment pour organiser les élections. La différence d'opinion entre nous et la majorité dirigée par le PSD au Parlement est que nous pensons que c`est l'ensemble du gouvernement qui doit décider de la date des élections et des conditions d'organisation des élections, comme cela a été le cas jusqu'à présent, tandis que le Parlement a adopté une loi, que nous l'avons contestée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle ils ont établi leur attribution pour fixer la date des élections, par cette loi adoptée par le Parlement.

Journaliste: Monsieur le Premier ministre, après le 15 mai, ceux qui reviennent de l'étranger entreront-ils en quarantaine institutionnalisée ou en confinement?

Ludovic Orban: Cela aussi nous l'annoncerons lorsque nous déciderons. De mon point de vue, je ne pense pas qu'il doive y avoir de changement. Le niveau de propagation du virus est évalué par l'Institut national de santé publique, en se basant, pour ainsi dire, sur les critères utilisés au niveau international. Tant qu'une personne vient d'une zone rouge, qu'elle soit roumaine ou citoyen d'un autre pays européen ou non européen, lorsqu'elle vient en Roumanie, par mesure de protection, elle doit être mise en quarantaine, et la même chose, s'il vient d'une zone jaune, elle doit rester isolée chez elle pendant au moins 14 jours. Je vous remercie.