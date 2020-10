Government of Romania : Visite du Premier ministre Ludovic Orban à l'usine Dacia Mioveni

Déclarations à la presse du Premier ministre Ludovic Orban à l'issue de la visite de l'usine Dacia Mioveni



Ludovic Orban: Je remercie M. le président Christophe Dridri de m'avoir envoyé cette invitation. Au fait, lors de la précédente visite, j'avais promis d'être présent lors du lancement du nouveau Logan et du nouveau Sandero. Et je voulais vraiment être présent au lancement, à la présentation de ces nouveaux modèles extrêmement intéressants, qui sont le fruit de designers roumains, et la conception de ces nouveaux modèles s'est faite, principalement, grâce au télétravail, ce qui est une nouveauté absolue.

Je souhaite du succès aux aux constructeurs automobiles de Dacia avec ces nouveaux modèles, dont certains sont déjà introduits dans la fabrication et une autre partie doit être introduite dans la fabrication. Ces nouveaux modèles montrent combien la recherche et le design sont importants, ils montrent le dynamisme de Dacia-Renault, la capacité à générer de nouveaux modèles et à les lancer très rapidement sur le marché. Aussi, lors des discussions que j'ai eues avec la direction du Groupe Dacia-Renault, je n'ai découvert que de bonnes nouvelles: qu'ils travaillent à pleine capacité, ils travaillent même le samedi, que l'usine d`ici, de Mioveni, est une usine qui est capable de générer des produits compétitifs, en demande sur le marché et qui montrent la résilience et la capacité de gestion de pouvoir profiter de toutes les opportunités, même dans le contexte d'une crise économique provoquée par la pandémie COVID.

Je voudrais également souligner les remarquables mesures de protection de la santé qui sont prises à l'usine, toutes les adaptations qui ont été faites dans un laps de temps extrêmement court et qui permettent de donner la sécurité à tous les employés du groupe Dacia-Renault, ce qui mérite d'être noté et saluer. Je vous en remercie! Et succès avec les nouveaux modèles, Monsieur le Président!

Journaliste: Je voudrais vous demander, étant ici chez Dacia, Dacia est le plus grand exportateur du pays. Ici, Dacia, si je ne me trompe pas, est le plus gros employeur; un peu plus loin, à 100 km, nous avons aussi la Ford, donc nous sommes dans une région où nous avons de la production automobile. Et maintenant je vous pose la question: tant chez Dacia que chez Ford, les employés sont amenés par la route. D'après ce que j'ai vu, la plus grande exportation de Dacia est également par la route. Ne pensez-vous pas que nous devrions revitaliser le transport ferroviaire, car la majeure partie du réseau a déjà été reconstruite? Je vous remercie.

Ludovic Orban: Certes, tous les types de transports doivent être assurés, tant routiers que ferroviaires. Et, dans ce sens, nous allouerons même des ressources très importantes à la fois pour la construction d'autoroutes, de voies express, et pour la modernisation des tronçons ferroviaires sur les principaux axes de transport.

Journaliste: Merci.

Journaliste: Bonjour, M. le Premier ministre! Au cours des 9 premiers mois de l'année, la production automobile en Roumanie a diminué de 14%, comme le montrent les statistiques. Je voudrais savoir si, dans ce contexte, le gouvernement prépare des incitations pour les usines automobiles?

Ludovic Orban: Pratiquement, nous avons adopté une série de mesures en vue de soutenir la production de voitures, de véhicules, des mesures, nommées actives, du type chômage technique, et maintenant l'horaire de travail flexible, à des mesures pour stimuler l'achat de voitures dy type programme «Rabla» et «Rabla Plus». Nous avons également adopté un régime d'aides d'État pour les prêts de fonds de roulement et les prêts d'investissement pour les grandes entreprises et, d'une manière générale, nous sommes en dialogue permanent avec Dacia-Renault et Ford sur tout type de mesures de soutien que nous pouvons adopter, afin de soutenir ce secteur vital de l'économie roumaine.

Journaliste: Bonjour! Si vous me permettez une question sur un autre sujet. Nous voyons l'évolution de la pandémie, nous voyons des chiffres inquiétants. Sommes-nous proches ou loin, a quelle distance d'un nouveau verrouillage? Nous constatons que de plus en plus de pays en Europe annoncent qu'ils entreront à nouveau dans l'état d'urgence.

Ludovic Orban: On m'a souvent posé cette question sur l'état d'urgence. Nous avons fourni un ensemble de mesures, qui sont prises en fonction du taux d'incidence, du taux de propagation du virus et, en fonction de ces indices, nous adoptons une série de mesures. Vous savez très bien qu'à Bucarest, par exemple, et dans d'autres grandes villes, comme Cluj, comme Iași, Târgu Mureș, ont été adoptées les mesures prévues dans la législation et dans l`Arrêté du gouvernement concernant l'extension de l'état d'alerte: l'obligation porter des masques, y compris dans des espaces ouverts, dispenser un enseignement dans le système en ligne; aussi, la fermeture de certains types d'activités: théâtres, cinémas, restaurants, cafés, sont des mesures prévues précisément pour réduire le risque de propagation. Une fois ces mesures mises en œuvre, nous sommes convaincus que nous réduirons le nombre de malades.

Journaliste: Je voudrais adresser aussi une question pour le directeur général de Dacia, s`il est possible. Toujours les données statistiques font état qu`en septembre l`usine Dacia a eu une production record. D`ailleurs c`est spécifique pour toute l`industrie automobile, une augmentation de 55%. Comment expliquer cette augmentation au mois de septembre et quelles mesures allez-vous prendre jusqu`à la fin de l`année pour récupérer les pertes depuis le début de l`année ?

Christophe Dridri: Puis-je répondre en français?

Journaliste: S'il vous plaît.

Christophe Dridri: Merci. Effectivement, je vois que depuis le mois de septembre, l'usine tourne à pleine capacité et, comme l'a précisé M. le Premier ministre, nous travaillons y compris le samedi, ce qui est une très bonne nouvelle. Vous savez que on a été obligés d`arrêter l'usine pendant la période de confinement ce qui était normal. Qu`est-ce qui fait aujourd`hui le succès des véhicules Dacia ? Je pense qu'ils répondent aux besoins de nos clients et que quand on répond aux besoins de nos clients, on arrive à vendre des véhicules. En particulier, je pense que les véhicules Dacia, dans les versions GPL répondent parfaitement à l`attente de nos clients, puisque ils émettent moins de CO2, c`est 15 grammes de moins de CO2 aux 100 km, ce qui est très bien, mais en plus, à la station essence c`est moins cher, le GPL est moins cher que l`essence. Vous savez, avec la production de GPL de l'usine Dacia, où nous sommes, elle était de 5% en 2019, maintenant elle est d'environ 40%. Et donc, nous allons continuer à répondre au mieux à nos clients et, comme le précisait M. le Premier ministre, à toujours nous battre pour rester compétitifs. Merci beaucoup.

Journaliste: Une dernière question, si vous me le permettez, le bulletin d'information vient d'arriver à 13h00, on voit qu'il y a 4 848 cas, que pouvez-vous nous dire? On voit une explosion de cas, comment pourrions-nous réduire ces cas et, après ces 14 jours, aurions-nous une diminution ou, comme mon collègue l'a demandé plus tôt ...

Ludovic Orban: Eh bien, c'est très simple: en respectant les mesures de protection de la santé. Comme nous l'avons vu, par exemple, ici, des mesures extrêmement rigoureuses et dont l`application est constamment surveillée, pratiquement c`est à chacun de nous de se protéger par l'application des mesures est à travers les mesures recommandées par les autorités et évidemment, quant à nous, de mettre en œuvre les décisions qui réduisent le risque de propagation, qui sont prévues dans la législation en vigueur.

Journaliste: Y compris la mise en quarantaine de certaines zones?

Ludovic Organ: Certainement. Des décisions ont déjà été prises pour mettre en quarantaine certains villages, certaines localités. Et quand la décision de mise en quarantaine sera nécessaire, nous la prendrons. Je vous remercie!