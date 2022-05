Grab déclare que le pire de la pandémie est passé, et prévoit une reprise des affaires

Grab Holdings Ltd, le numéro un du transport de personnes et de la livraison de nourriture en Asie du Sud-Est, a prévu jeudi un rebond de ses activités de covoiturage et de livraison de nourriture, les économies se remettant d'un effondrement dû à une pandémie.

L'activité de covoiturage de la société a souffert des restrictions liées à la pandémie sur plusieurs marchés, mais la demande augmente maintenant avec la réouverture des bureaux.

"Notre activité va continuer à se renforcer alors que de plus en plus de pays s'apprêtent à vivre avec Covid-19", a déclaré le PDG Anthony Tan, ajoutant que les résultats du premier trimestre montrent la "résilience de l'économie de l'Asie du Sud-Est alors que nous dépassons le pire des restrictions liées à la pandémie".

Les actions cotées aux États-Unis de la société Grab, basée à Singapour, qui opère dans huit pays d'Asie du Sud-Est, étaient en hausse de 5 % dans les échanges de pré-marché.

Grab a déclaré qu'elle prévoyait d'entrer sur de nouveaux marchés dans les villes et villages périphériques sous-pénétrés, car les consommateurs continuent de commander en ligne même si les restrictions s'atténuent.

L'entreprise a ajouté 220 000 conducteurs actifs mensuels depuis l'année dernière, lorsqu'elle a commencé à payer des primes pour attirer davantage de conducteurs afin de répondre à la demande croissante.

Elle s'attend à ce que l'offre se stabilise au cours du second semestre de l'année et à ce que les primes d'incitation à la conduite, en pourcentage de la VGM, diminuent progressivement.

"L'activité de mobilité revient très fort. C'est l'un des points les plus brillants du premier trimestre", a déclaré Peter Oey, directeur financier, dans une interview.

Pour le deuxième trimestre, Grab prévoit que la valeur brute des marchandises (GMV), une mesure du volume des transactions, se situera entre 2,55 et 2,65 milliards de dollars pour le segment de la livraison, et entre 950 millions et 1 milliard de dollars pour l'unité de mobilité.

Au premier trimestre, le GMV des deux unités était respectivement de 2,56 milliards de dollars et de 834 millions de dollars.

Pour l'année, Grab s'attend à ce que le GMV augmente entre 30 et 35 %.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 6 % pour atteindre 228 millions de dollars, tandis que la perte s'est réduite de 666 millions de dollars à 435 millions de dollars. (Reportage de Nivedita Balu à Bengaluru)