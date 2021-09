Grab revoit à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et déclare que la fusion SPAC de 40 milliards de dollars est en bonne voie.

Grab, le plus grand groupe d'Asie du Sud-Est spécialisé dans la livraison de repas à domicile, a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, en raison d'un regain d'incertitude concernant les restrictions de circulation liées à une pandémie, malgré des taux de vaccination encourageants dans la région.

La société Grab, basée à Singapour, a également indiqué dans un communiqué qu'elle progressait dans le cadre de l'accord de fusion record https://www.reuters.com/business/grab-announce-merger-with-us-spac-be-valued-nearly-40-bln-sources-2021-04-13 conclu avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) américaine Altimeter Growth Corp au début de l'année.

Elle a réaffirmé que l'opération, d'une valeur de près de 40 milliards de dollars, devrait être achevée au quatrième trimestre.

Grab, qui opère dans huit pays et plus de 400 villes dans une région de 650 millions d'habitants, a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires net ajusté au niveau du groupe de 2,1 à 2,2 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars annoncés en avril.

Il prévoit également une perte d'EBITDA ajusté au niveau du groupe de 0,7 milliard à 0,9 milliard de dollars pour cette année, contre une perte d'EBTIDA de 0,6 milliard de dollars prévue précédemment.

"Les perspectives de Grab pour l'ensemble de l'année 2021 prévoient une extension des lockdowns partiels et complets dans plusieurs pays où Grab opère en raison de la propagation continue du COVID-19", a déclaré la société.

Le chiffre d'affaires net ajusté de Grab au deuxième trimestre a bondi de 92% à 550 millions de dollars, tandis que sa perte d'EBITDA ajusté a augmenté de 4% à 214 millions de dollars.

"Notre activité de livraison continue de surperformer et se développe rapidement, avec l'ajout de nouvelles offres telles que GrabMart et GrabSupermarket, et nous prévoyons de continuer à investir massivement dans ce segment", a déclaré Peter Oey, directeur financier de Grab. (Reportage d'Anshuman Daga ; édition d'Alexander Smith)