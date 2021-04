Grab va entrer en bourse via un SPAC sur la base d'une valorisation de 40 Mds$

L'accord conclu entre Grab et une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) soutenue par Altimeter Capital (qui a fait coter Altimeter Growth et Altimeter Growth Corp. 2) comprend un investissement privé en capital public (dit "PIPE") de 4 milliards de dollars de la part d'un groupe d'investisseurs, dont Fidelity International et Janus Henderson, selon les mêmes sources.

Aucun des protagonistes n'a souhaité commenter. L'accord pour Grab, qui, selon certaines sources, a été valorisé un peu plus de 16 milliards de dollars l'année dernière, est une grande victoire pour ses premiers investisseurs, dont le japonais SoftBank et le chinois Didi Chuxing.

Une cotation aux États-Unis donnera à Grab une puissance de feu supplémentaire sur son principal marché, l'Indonésie, où son rival local Gojek est sur le point de conclure une fusion avec Tokopedia, la principale entreprise de commerce électronique du pays.

Grab, dont le revenu net a bondi de 70 % l'année dernière, n'est pas encore rentable, mais prévoit que son segment le plus important - la livraison de nourriture - atteindra le seuil de rentabilité d'ici à la fin 2021, car de plus en plus de consommateurs se tournent vers la livraison de nourriture en ligne après la pandémie de Covid-19. Présente dans huit pays et 398 villes, Grab est déjà la start-up la plus valorisée d'Asie du Sud-Est.

Des chauffeurs à la livraison alimentaire

S'appuyant sur son activité de transport communautaire lancée en 2012, l'entreprise s'est développée pour offrir des services de livraison de nourriture et d'épicerie, des services de messagerie, des paiements numériques, et fait maintenant un grand pas dans l'assurance et le prêt dans une région de 650 millions d'habitants.