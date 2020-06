Grâce à Limonetik, Cofidis Belgique propose désormais le « 3X Cofidis Pay », un nouveau mode de paiement dédié au e-commerce

Processé par Limonetik, agrégateur de services de paiement proposant quelques 250 moyens de paiement internationaux à ses clients PSP, Acquéreurs, Marketplaces et grands e-commerçants, le « 3X Cofidis Pay » est un nouveau mode de paiement permettant aux acteurs du e-commerce d’offrir aux consommateurs belges, mais aussi français et espagnols, la possibilité de payer leurs achats en ligne de manière fractionnée.

Lancé mi-Juin par Cofidis Belgique, leader du crédit à distance depuis 35 ans, cette innovation en matière de paiement en ligne, promet d’accompagner la reprise économique en facilitant les achats et en sécurisant les paiements.

« Le lancement de « 3X Cofidis Pay », fort de ses nombreux avantages tant pour les consommateurs que pour les e-commerçants, s’inscrit dans la volonté de Cofidis Belgique de poursuivre la digitalisation de ses services et d’accompagner l’essor de l'e-commerce » explique Pierre Bertrand, Directeur Marketing & Business Development de Cofidis Belgique.

Plus de rapidité et de sécurité avec le « 3X Cofidis Pay »

Proposé pour des paniers compris entre 100 et 1 500 euros, le « 3X Cofidis Pay » permet, de façon simple et ultra-sécurisée,de régler les achats en 3 tranches.

Pour le client le « 3X Cofidis Pay » permet de régler sa facture de manière échelonnée. Accordant de la souplesse, le consommateur peut atténuer l’impact de lourdes dépenses comme l’achat d’appareils électroménager notamment. L’étalement du paiement en 3 fois s’effectue par ailleurs avec un taux d’intérêt moins élevé que pour un crédit à la consommation classique. Voire il peut être même sans aucune majoration dans le cas où le commerçant déciderait de prendre à sa charge les frais ; dans le cadre d’une opération promotionnelle par exemple.

Déjà disponible en Belgique sur des sites de e-commerce comme Mobistoxx ou Edisac, le « 3X Cofidis Pay » s’affiche dynamiquement aux côtés d’autres moyens de paiement tels que Bancontact, Mastercard, Visa et autre Paypal.

Avantage majeur pour les marques, le « 3X Cofidis Pay » départi les enseignes partenaires de tout risque financier. De fait, supportant le risque de recouvrement de la créance, Cofidis Belgique verse immédiatement au commerçant la somme totale due. De plus, l’intégration technique du « 3X Cofidis Pay » est rendu simple grâce à Limonetik.

Une méthode de paiement déjà éprouvée

D’ores et déjà proposé par de grands sites de e-commerce, le « 3X Cofidis Pay » a déjà fait ses preuves en France et en Espagne. Complétant les dispositifs de paiement au comptant ou à crédit, le paiement fractionné est très populaire dans l’hexagone. Ainsi plusieurs études réalisées courant 2019 ont indiqué qu’il s’agit même de l’un des moyens de paiement préféré par les cyberacheteurs.

Il augmenterait le taux de conversion des sites de e-commerce, renforcerait la fidélisation et faciliterait les achats additionnels. Pour preuve, dans l’une de ses études, Cofidis indique l’impact décisif du paiement fractionné sur le déclenchement d’achat. En effet, n’ayant pas la possibilité de régler celui-ci en plusieurs fois, 64% des utilisateurs sondés auraient reporté ou renoncé à réaliser un achat. Côté fidélisation, 84% des utilisateurs annoncent être plus enclin à retourner sur les sites Internet proposant cette facilité de paiement.

« Cofidis est l’un de nos clients les plus fidèles dont nous sommes fiers d’accompagner la croissance et le développement Européen » indique Hassan Issa, COO de Limonetik. « Accélérer la transformation digitale, simplifier et apporter de la valeur tant aux moyens de paiement qu’aux commerçants, pour le plus grand bénéfice du consommateur, est dans notre ADN depuis la création de l’entreprise. Le « 3X Cofidis Pay » est un moyen de paiement digital parfait pour toute marque qui souhaite améliorer ses flux de trésorerie, faciliter ses écritures comptables tout en proposant une expérience consommateur complète et sécurisée. »