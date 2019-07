Bourse de Paris : Grand oral à haut risque pour Jay Powell

Les temps forts économiques du jour

Boohoo : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 285 GBp.

Ferrovial : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 27 EUR.

Kering : China Renaissance démarre le suivi à la vente en visant 480 EUR.

LVMH : China Renaissance démarre le suivi à conserver en visant 390 EUR.

Outotec : Jefferies passe de sousperformance à achat avec un objectif de cours relevé de 3,10 à 7,30 EUR.

Playtech : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 603 GBp.

Total : Credit Suisse passe de neutre à surperformance malgré un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.

Vodafone : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours abaissé de 165 à 144 GBp.

Le feuilleton sur les rapports commerciaux entre Pékin et Washington continue à souffler le chaud et le froid. Hier, le tiède a dominé lorsque Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump, a révélé que son équipe de négociateurs (Robert Lighthizer et Steven Mnuchin) avait discuté au téléphone avec son homologue chinoise (la paire Liu He et Zhong Shan). Le ministère chinois du Commerce a confirmé un "échange d'opinions sur la mise en œuvre du compromis" annoncé par Xi Jinping et Donald Trump en marge du G20 d'Osaka à la fin du mois de juin. En dehors de toute autre précision, il faudra s'en contenter. Le dialogue reprend donc.Sur le front monétaire,. Les marchés sont à peu près certains que la banque centrale réduira ses taux d'un quart de point lors de sa réunion de la fin juillet. C'est en tout cas le sentiment des financiers et le sens des produits dérivés sur les taux. En revanche, c'est le coup d'après que tenteront de percer les observateurs dans le discours de Powell. Les derniers indices laissent penser que la Réserve Fédérale ne souhaite pas vraiment aller au-delà, compte tenu de la vigueur de l'économie américaine. Mais les invesisseurs espéraient un second assouplissement dès cette année, voire plus. Et un certain Donald T., de Washington, aussi.Pour finir, un court passage par le Golfe Persique : aux dernières nouvelles, les Etats-Unis cherchent à monter une coalition militaire pour garantir la sécurité de navigation dans la zone. Une mission qui pourrait s'étendre au Golfe d'Aden.En Asie, le vert domine autour de 7h00, hormis au Japon. Les indicateurs avancés européens et américains évoluent tout près de la neutralité, dans l'attente de l'intervention de Powell : sauf événement majeur d'ici là, l'attentisme devrait dominer.La production industrielle française (8h45) précédera les données mensuelles sur l'économie britannique (10h00). Autour de 16 heures, le président de la banque centrale américaine, Jay Powell, présentera au Congrès américain le bilan économique des Etats-Unis et la trajectoire de la politique monétaire : c'est évidemment le moment le plus attendu de la journée. Les stocks des grossistes (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30) seront aussi de la partie outre-Atlantique. Ce matin, l'inflation chinoise est ressortie conforme aux attentes pour le mois de juin.L'euro est stable, à 1,1207 USD, tandis que l'once d'or baisse un peu à 1393 USD. Les trajectoires sont divergentes pour le Brent, qui progresse de 0,3% à 64,72 USD et le WTI, qui perd 0,1% à 58,57 USD. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,072%. Le Bitcoin poursuit son ascension, tout près des 13 000 USD. Airbus a livré 389 appareils au premier semestre, loin devant Boeing , qui n'a écoulé que 239 avions, à cause des déboires du B737MAX. La FDA va examiner la demande d'approbation de l'isatuximab de Sanofi dans le traitement potentiel du myélome multiple réfractaire ou en rechute. Axa a nommé Renaud Guidée, de Goldman Sachs France, au poste de directeur des risques du groupe. Air Liquide a signé un contrat d'approvisionnement à long terme avec Gulf Coast Growth Ventures afin de fournir de l'oxygène et de l'azote à une future usine au Texas. Vinci Energies a racheté Comari, un spécialiste de l'intralogistique. TF1 prend le contrôle du label indépendant de musique français Play Two. L'homéopathie verra son taux de remboursement reculer à partir du 1janvier, puis passer à zéro en 2021, ce que Boiron juge "incompréhensible". Le Lancet Oncology publie des données de phase III sur le NBTXR3 de Nanobiotix Deinove signe un contrat d'OCA de 15 millions d'euros. Artprice.com va devenir Artmarket.com. Auplata va devenir Auplata Mining Group. Medincell pousse un troisième traitement antipsychotique injectable en préclinique. Bayer a proposé à Elanco Animal Health un mariage de leurs activités de santé animale, a appris Reuters de sources bien informées. Tesla a prévenu ses salariés d'un accroissement de la production à Fremont. Des représentants des grandes entreprises technologiques américaines ( Google Apple …) vont être auditionnés le 16 juillet par une commission parlementaire américaine sur les questions antitrust. Le gendarme des données britanniques ne plaisante pas avec les fuites d'informations : après British Airways, c'est Marriott International qui encourt une très lourde amende (124 millions de dollars) pour le piratage géant dont le groupe a été victime via Starwood. Steinhoff débarque le directeur général de Conforama, Frank Deshayes. La justice brésilienne reconnaît Vale coupable de la catastrophe du barrage de Brumadinho dans le Minas Gerais, sans fixer à ce stade d'indemnités financières. Wilbur Ross estime que les États-Unis peuvent accorder aux entreprises américaines des autorisations de vendre de la technologie à Huawei si la sécurité nationale n'est pas menacée. Burckhardt Compression prend le contrôle de la société américaine Arkos Group en exerçant son option. Assicurazioni Generali serait en négociations exclusives pour racheter son homologue portugais Tranquilidade pour 550 à 600 millions d'euros. T-Mobile US va remplacer Red Hat sans le S&P500.