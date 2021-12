Grand première pour Bryce Bennett ! Clarey 6e

Val Gardena a reservé des surprises aujourd'hui ! L'Américain Bryce Bennett dompte la "Saslong" et remporte la première course de sa carrière ! Ce dernier devance un podium 100% inédit avec l'Autrichien Otmar Striedinger (+0"14) et le Suisse Niels Hintermann (+0"32). Le premier français Johan Clarey signe une belle performance à 48 centièmes et se classe 6e derrière Dominik Paris et Beat Feuz ! A noter les énormes courses de Mattia Casse, Simon Jocher et Josef Ferstl auteurs des 7,8 et 9e temps avec respectivement les dossards 34, 51 et 33 ! Les autres favoris comme Kriechmayr (14e) et Matthias Mayer (16e) et Kilde (DNF) n'ont pas réussi à peser sur la course. Les autres français se classent respectivement 20e (Maxence Muzaton), 29e (Nils Allegre), 35e (Matthieu Bailet), 39e (Nils Alphand), 40e (Blaise Giezendanner), 42e (Nicolas Raffort) et Roy Piccard 48e.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)