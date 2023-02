Grand retour du Salon du livre à Palexpo pour une édition gratuite

Genève (awp/ats) - Le Salon du livre de Genève revient à Palexpo dans un grand format et avec une édition gratuite du 22 au 26 mars. Plus de 250 auteurs participeront à la manifestation, dont les invités d'honneur, la romancière Monica Sabolo et l'auteur de BD Joann Sfar.

Ils viendront de Suisse, de France, de Belgique, d'Afrique ou encore du Québec: les quelque 250 auteurs invités symboliseront la belle diversité de l'édition francophone et incarneront la multiplicité des genres et des univers littéraires, annonce le Salon du livre dans un communiqué.

Plumes "stars" et talents émergents monteront sur les onze scènes durant cinq jours pour raconter leur œuvre et échanger avec le public. Parmi eux, Sarah Jollien Fardel, Laurent Gaudé, Tahar Ben Jelloun, Phillipe Djian ou encore Muriel Barbery. Près de 260 exposants feront également partie de l'aventure.

L'écrivaine Monica Sabolo et l'auteur de bandes dessinées Joann Sfar seront réunis le temps d'une grande rencontre. L'autrice profondément attachée à la Suisse et le prolifique auteur de BD inviteront également deux auteurs de leur choix avec qui ils échangeront durant le salon.

Ecologie, famille

Cette année encore, le salon accueillera des rencontres autour de grandes thématiques modernes ou intemporelles qui animent les plumes des auteurs conviés. Parmi les sujets qui font l'actualité, la question féminine, l'écologie ou la famille seront au cœur de nombreux échanges organisés sur différentes scènes.

Des temps forts autour de la poésie et la chanson francophone seront également organisés en compagnie d'auteurs et d'artistes. À cette occasion, Le Printemps des Poètes, événement ayant pour vocation de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie, clôturera sa 25e édition durant le salon.

Un autre regard

Quatre prix littéraires et artistiques seront remis durant la manifestation. Douze expositions et animations convieront toutes les générations et tous les publics à écouter, voir, réfléchir et ressentir.

Et si le salon du livre reprend ses quartiers au sein de Palexpo, quelques animations en compagnie de plusieurs auteurs présents au salon seront également organisées dans la ville de Genève. Les trois dernières éditions s'y étaient déroulées en divers lieux, en raison de la pandémie.

Pour les pros et le public

Les 6e assises de l'édition se dérouleront cette année les 23 et 24 mars. Ces deux journées thématiques s'articuleront autour d'un format analogue: une matinée de conférences ouvertes au grand public qui laisse place l'après-midi à des ateliers réservés aux professionnels.

La journée 23 mars s'interrogera sur "Les attentes des lecteurs francophones - tendances et innovations". Celle du 24 mars sera consacrée à "L'écologie du livre".

