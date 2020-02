Grande-Bretagne: Nouveau déclin de la production automobile en janvier

D'après les données communiquées jeudi par la fédération nationale des constructeurs, la production automobile britannique a diminué en janvier de 2,1% en rythme annuel, à 118.314 véhicules, alors que la hausse des exportations n'a pas suffi à compenser le déclin de 23,9% de la demande interne.

"Le budget à venir (le 11 mars) est une opportunité pour le gouvernement d'apporter des mesures de soutien pour stimuler le marché, mais le coup de pouce le plus important serait un accord sur un traité ambitieux de libre-échange avec l'Europe", a dit le directeur général de la SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), Mike Hawes.

