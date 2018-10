Grande-Bretagne: Ventes au détail plombées par moins d'achats alimentaires

Ces ventes ont diminué de 0,8% en volume, plus que le consensus qui donnait un recul de 0,4%, après une hausse de 0,4% en août, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS) jeudi. Les achats de produits alimentaires ont enregistré leur plus forte baisse depuis octobre 2015.

La hausse annuelle en volume a fléchi à 3,0% contre 3,4% en août, alors que les économistes projetaient au contraire une accélération à 3,6%.

Sur l'ensemble du trimestre, la croissance annuelle des ventes au détail est de 3,4% après +2,7% le trimestre précédent, soit la plus forte sur un trimestre depuis la fin 2016.

Les ventes de produits alimentaires ont baissé de 1,5% d'un mois sur l'autre en septembre.

Celles de produits tels que l'ameublement et l'électroménager ont enregistré leur plus forte hausse annuelle depuis 2001 grâce aux remises, aux liquidations de stocks et au commerce en ligne.

(Service économique)