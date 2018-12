Grande collecte d'aliments: petits gestes, grandes actions

Tous pour un et un pour tous. Alexandre Dumas

Le serment d'union et d'entraide des Trois Mousquetaires est très utile à l'heure de comprendre la fin du Gran Recapte d'Aliments. Il s'agit de la campagne de collecte des denrées alimentaires organisée par les quatre Banc dels Aliments de Catalunya, qui a pour but que les personnes les plus démunies de notre entourage reçoivent une aide alimentaire.

Cependant, cette collecte d'aliments ne serait pas possible sans la collaboration d'une armée pacifique de volontaires qui, chaque année, « en première ligne de supermarché » inondent les écoles, grandes surfaces… consacrant 4 heures de leur temps à motiver le public à faire des dons en les informant sur le type d'aliments le plus nécessaire pour le panier de base. Et ainsi, sac à sac, remplir le placard de la banque d'aliments. Et nous serions surpris si nous savions à quel point nous sommes proches des familles qui traversent une période très difficile.

Un an de plus, Lleida.net soutient cette initiative en tant que membre de la communauté et en reconnaissance du travail nécessaire chez le Banc dels Aliments. Tous ceux d'entre nous qui faisons partie de cette grande équipe avons mis notre uniforme de bénévoles et nous avons enrôlé l'armée pacifique de la collecte Gran Recapte d'Aliments pendant nos heures de travail, grâce à une initiative de Sisco Sapena, PDG de Lleida.net.

Le Gran Recapte d'Aliments a atteint un total de 4 656 000 kg dans plus de 2 500 points de collecte en 2017 et a compté avec l'aide de 30 000 bénévoles. L'édition 2018 est la dixième et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à essayer d'obtenir une collecte encore plus importante.

Nous vous encourageons à visiter le site officiel sur lequel vous pouvez faire du bénévolat, donner de la nourriture ou diffuser la campagne: https://www.granrecapte.com/

Des petits gestes qui donnent comme résultat des grandes actions.