Grande incertitude en matière d'inflation, dit Holzmann (BCE)

VIENNE, 23 janvier (Reuters) - Il existe "une grande incertitude" quant à la durée pendant laquelle l'inflation restera bien au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'environ 2%, a déclaré Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, lors d'un entretien au journal Die Presse publié dimanche.

La BCE a longtemps estimé que l'inflation baisserait cette année par rapport à son niveau record actuel, une perspective que sa présidente Christine Lagarde a réaffirmée vendredi.

L'inflation de la zone euro a atteint 5% en décembre, soit plus du double de l'objectif de la BCE, mais la banque la voit repasser sous la barre des 2% d'ici au quatrième trimestre.

"Il n'est pas encore exclu que cela se produise. Cependant, nous ne savons pas non plus si l'inflation restera finalement à un niveau plus élevé", a déclaré Robert Holzmann, gouverneur de la Banque nationale d'Autriche.

"L'inflation est-elle donc une montagne ou est-elle en train de devenir un haut plateau ? Il y a beaucoup d'incertitude là-dessus car elle ne peut pas non plus être très bien reproduite par nos modèles", a-t-il également souligné auprès du journal autrichien Die Presse.

Des effets secondaires comme des augmentations de salaires seraient majeurs, a-t-il ajouté tout en soulignant, comme Christine Lagarde, qu'il n'y avait pour l'instant aucun signe d'une spirale prix-salaires, mais que beaucoup dépendrait des négociations salariales cette année.

"Fondamentalement, il y a donc le danger d'une spirale salaires-prix. Je pense cependant que les représentants des travailleurs et des employeurs agissent ici de manière très rationnelle et réfléchie." (Reportage François Murphy, version française Benjamin Mallet)