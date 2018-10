Grande manifestation contre le racisme et la xénophobie à Berlin

(Actualisé avec précisions)

BERLIN, 13 octobre (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Allemagne ont défilé samedi à Berlin contre la xénophobie et l'extrême droite.

La manifestation organisée en réponse aux mobilisations anti-immigration des dernières semaines dans plusieurs villes d'ex-Allemagne de l'Est et à la montée en puissance électorale d'Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) a rassemblé autour de 242.000 personnes, ont annoncé les organisateurs, dont Amnesty International.

Un porte-parole de la police n'a pas souhaité pas fournir d'estimation chiffrée.

Parmi les pancartes portées par les manifestants défilant sous le soleil automnal, certaines disaient "Construisez des ponts, pas des murs" ou "Unis contre le racisme".

L'Allemagne est profondément divisée depuis qu'elle a accueilli plus d'un million de réfugiés originaires pour la plupart du Proche-Orient à l'été 2015.

L'inquiétude d'une partie de la population et la défiance envers la politique de la chancelière Angela Merkel ont favorisé l'émergence de l'AfD, entrée pour la première fois au Bundestag après les législatives de septembre 2017 et qui devrait réaliser un gros score dimanche lors des élections régionales en Bavière, au détriment des conservateurs de la CSU. (Michael Nienaber Tangi Salaün et Nicolas Delame pour le service français)