Derhen Bourgeais Analyste Suivre 42 Tous ses articles Suivre sur Diplômé d'un Master Banque, Finance et Négoce International, ce jeune bordelais fan de foot anglais n'en est pas à une contradiction près : il affectionne les grosses cap US mais ambitionne de travailler en private equity, tout en s'exposant aux small caps françaises.

Ce qu'il veut avant tout, c'est comprendre et expliquer. De nature curieuse, il aime scruter les variations des indices, se plonger dans l'analyse fondamentale, donner un sens au marché. Graph du Jour : Premières éclaircies sur la place japonaise 06/09/2021 | 14:24 Derhen Bourgeais 06/09/2021 | 14:24 Envoyer par e-mail :

L'indice de référence japonais, qui se contentait d'une performance médiocre depuis le début de l'année, s'envole depuis la fin du mois d'août, en signant une performance de 9%. La démission du premier ministre et l'accélération du plan de vaccination ont été les déclencheurs de l'engouement des investisseurs. Les espoirs d'une nouvelle politique budgétaire pourraient impacter de façon positive les bénéfices des entreprises du pays et donc réduire la prime politique qui pesait sur elles. L'écart reste encore conséquent avec les places occidentales. Pendant que le S&P 500 inscrit de nouveaux records et se permet une performance de plus de 20%, le Nikkei peine à accrocher les 10%, en dépit du rattrapage récent. Au regard de l'indice MSCI Japan, la place boursière japonaise paraît bon marché avec un PER prévisionnel de 15x. En comparaison, l'indice MSCI regroupant les entreprises américaines affiche un ratio prix/bénéfice prévisionnel de plus de 26. Début du rattrapage des actions de la côte japonaise depuis le 20 août 2021 : Evolution des indices depuis le début du mois d'août, Source : Zonebourse.com



Le Nikkei 225 à la traîne par rapport à la plupart des indices des pays développés, en “Year-to-Date” (depuis le début de l’année) : S&P 500 (22,56%) vs. CAC 40 (20,52%) vs. Nikkei 225 (8,81%), Source : Zonebourse.com

