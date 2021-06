Depuis le début de l'année 2021, la natalité aux Etats-Unis continue sa baisse. En janvier 2020, on observait un écart entre naissances et décès de l’ordre de 800.000. L’augmentation des décès et la baisse des naissances a drastiquement réduit cet écart, qui s’élevait en mars 2021 à seulement 44.000. La croissance démographique ralentit. Si la tendance continue, les Etats-Unis verront bientôt leur population décroître.

Source : Zonebourse avec National Center for Health Statistics