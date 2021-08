Derhen Bourgeais Analyste Suivre 29 Tous ses articles Diplômé d'un Master Banque, Finance et Négoce International, ce jeune bordelais fan de foot anglais n'en est pas à une contradiction près : il affectionne les grosses cap US mais ambitionne de travailler en private equity, tout en s'exposant aux small caps françaises. Ce qu'il veut avant tout, c'est comprendre et expliquer. De nature curieuse, il aime scruter les variations des indices, se plonger dans l'analyse fondamentale, donner un sens au marché. Graph du jour : Descente aux enfers pour les promoteurs chinois 02/08/2021 | 18:00 Derhen Bourgeais 02/08/2021 | 18:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les autorités chinoises sont inquiètes de la taille des passifs des promoteurs immobiliers du pays. Elles s'interrogent sur les conséquences qui pourraient impacter la stabilité financière en cas de retournement du cycle ou bien de faillite. Le business model des développeurs est basé sur l’emprunt de sommes très importantes pour acheter des terrains afin d’y construire des logements. Le prix de l’immobilier progressant rapidement, les sommes sont devenues encore plus conséquentes. Pour répondre à ces inquiétudes, les autorités ont mis en place des ratios de solvabilité que les promoteurs doivent respecter. Le programme nommé “Les 3 lignes rouges” vise à diminuer l’exposition et le risque systémique en cas de faillite, en restreignant l’accès au financement. Ces nouvelles restrictions pèsent sur les actions et obligations des sociétés du secteur. En fin de semaine dernière, les promoteurs immobiliers subissaient les plus grosses pertes en Asie. Source : Zonebourse.com

