Graph du jour : L'emploi industriel européen en 1ère ligne en cas de crise

Le ralentissement de la croissance mondiale a déjà impacté le secteur industriel. L’indice PMI de l’industrie manufacturière en France a reculé à 50.7, soit 8,1 points de moins que début 2018.

Les membres de l’Union Européenne sont particulièrement concernés avec, en moyenne sur les 28 pays, 15% d’emplois industriels (hors construction). Cela n'étonnera personne, l’Allemagne est en tête avec 17% d’emplois manufacturiers. Sans grand surprise, la Corée du Sud et le Japon font également partie des grands employeurs industriels avec plus d’1 emploi sur 7. A l’inverse, certains pays sont plus développés dans le service et moins dans l’industrie : 1 emploi sur 11 aux Etats-Unis et en Australie sont industriels.