Graph du jour : Les marques de luxe les plus populaires en Chine

Si la plupart des grands groupes du secteur sont issus des pays riches, une part de plus en plus importante de la demande vient des pays émergents, notamment en Chine où la classe moyenne devient plus aisée. La croissance du secteur de luxe se fait à deux chiffres grâce à la demande dans cette partie du globe, entraînant la quasi-totalité de la croissance du marché. Ainsi, les ventes en Chine devraient tripler d'ici 2025 d'après Berenberg. D'ailleurs, à cette date, la clientèle chinoise comptera pour 45% du marché contre 33% aujourd'hui. La Chine est donc un pays à surveiller de près lorsque l'on s'intéresse aux valeurs du luxe. WeChat fait partie des applications les plus téléchargées en Chine aux côtés de TikTok et Alipay. WeChat compte plus de 1,25 milliards d'utilisateurs actifs, c'est autant que Facebook Messenger, pourtant une des messageries les plus utilisées en occident. Il est donc pertinent de surveiller les pages les plus affichées, les plus cliquées, les plus aimées sur cette plateforme. Au classement des marques les plus consultées sur les applications de cette "super app" WeChat en 2021, nous retrouvons Dior en tête d'affiche, suivi de près par Chanel et Gucci.

