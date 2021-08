Graph du jour : Quelles sont les places boursières les plus chères du monde ?

Les indices occidentaux poursuivent leur ascension après une excellente saison de résultats pour les entreprises et des banques centrales toujours aux petits soins avec un flux de liquidités constant injecté sur les marchés. Neufs records consécutifs en clôture pour les actions européennes, 47ème record de l’année pour les actions américaines et un CAC 40 (hors dividendes réinvestis) qui se rapproche de plus en plus de son ultime point haut.

Source : Zonebourse via les données UBS, MSCI

Les pays sont représentés par le PER moyen à 12 mois de leur indice de référence (liste en détail ci-dessous). Le ratio divise la capitalisation totale par les bénéfices totaux des entreprises qui le composent. Ce sont les marchés américain et indien qui sont les plus valorisés actuellement, avec respectivement un P/E ratio de 22,6 et 22. A contrario, les marchés russe (6,3) et brésilien (8,6) ferment la marche.