Graph du jour : Tour du monde des plus grosses capitalisations par pays

Cette carte du monde, interactive, permet de voir en détail quelles sont les sociétés dont les capitalisations sont les plus importantes selon les pays et les différentes places de cotation. Les données ont été prélevées à la date du 24 août 2021. Parmi les 79 pays étudiés, 24% des top capitalisations appartiennent au secteur de la finance. Il est fréquent que dans les pays en développement, la société qui truste la première place soit la banque nationale. Sur ces mêmes données, la capitalisation moyenne enregistrée atteint 120 milliards de dollars. Un chiffre largement tiré à la hausse par les géants comme Apple ou Aramco qui culminent respectivement à 2500 et 1800 milliards de dollars. Si nous nous attardons cette fois-ci sur la médiane, elle se situe aux alentours de 16 milliards $. Donc 50% des sociétés citées ont une capitalisation inférieure à ce chiffre. Zoomez pour plus de lisibilité en maintenant la touche Crtrl et en utilisant le scroll de la souris :

© Zonebourse.com 2021 1 2 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE INC. -0.06% 149.62 12.76% SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 0.87% 34.8 -0.57% SCROLL CORPORATION 2.79% 846 8.74% Réagir à cet article RAMES3 - Sympa ! possible d'avoir une maj de l'article avec un tableau svp ^^ Pays / Entreprise / Capitalisation Bours. Merci !

