Laurent Pignot Analyste Suivre 118 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Graph du jour : la fortune des crypto-milliardaires 14/04/2022 | 16:51 Laurent Pignot 14/04/2022 | 16:51 Envoyer par e-mail :

Il n'est pas facile d'estimer la réelle valeur de la richesse des nouveaux milliardaires de la cryptosphère. Il faut dire qu'une bonne partie de leur fortune est corrélée avec les fluctuations vertigineuses du marché des actifs numériques. Ces crypto-milliardaires peuvent donc, avec leur pactole d'actifs numériques, gravir le classement des milliardaires de ce monde très rapidement comme le dévaler à vitesse grand V, le tout au gré de l'humeur du marché. Mais alors, qui sont ces milliardaires à la tête de cette nouvelle économie ? Et lorsqu'on parle de milliards, de quel ordre de grandeur parle-t-on ? Changpeng Zhao, PDG de Binance Le patron, âgé de 44 ans, est à la tête de la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies et son patrimoine se rapproche dangereusement de ceux des dirigeants des géants de la tech outre-Atlantique. En fonction des sources, la valeur estimée de CZ (surnom communément donné au patron chinois) peut varier du simple au double et même parfois au triple. A titre d'exemple, Forbes estime que sa fortune en valeur nette gravite autour des 65 milliards de dollars alors que Bloomberg l'évalue à 33 milliards de dollars. Une différence qui le fait passer de 20ème à 36ème du classement des milliardaires de la planète.



Ces chiffres sont à relativiser car Bloomberg mentionne que “le milliardaire a déclaré qu'il avait également investi dans bitcoin (BTC) et binance coin (BNB). La somme des crypto-monnaie détenue directement par le milliardaire n'est pas incluse car le montant est inconnu.” Nous pouvons donc penser que la fortune de CZ est bien supérieure à celle affichée mais sa valeur exacte reste donc inconnue.

Sam Bankman-Fried, PDG de FTX Encore un patron qui est à la tête d’une célèbre plateforme de crypto-monnaies. L’américain tout juste âgé de 30 ans s'assit lui aussi sur un joli pactole, et cette fois-ci, le classement de Forbes et Bloomberg se retrouvent à quelques milliards près sur la même estimation. SBF, le surnom donné au jeune milliardaire, détiendrait une fortune gravitant autour des 20 milliards de dollars. Brian Armstrong, PDG de Coinbase Le fondateur de Coinbase, âgé de 39 ans, est le prochain sur la liste des crypto-milliardaires. A la tête d’une des plus populaires plateformes d’échange de crypto-monnaies, l’américain détiendrait une fortune gravitant autour des 6 milliards de dollars à l’heure actuelle. A noter que lors de l’introduction, en mars 2021, de la plateforme d’échange au Nasdaq, la fortune du californien était estimée à 16 milliards de dollars. Un exemple qui montre à quelle vitesse le pactole de ces milliardaires peut flamber dans les deux sens. Le graphique suivant affiche la fortune des crypto-milliardaires (en milliards de dollars) ainsi que des personnalités relativement connues ayant une fortune sensiblement proche de chacun d’entre eux. Pour construire le graphique suivant, nous nous sommes fiés au Bloomberg Billionaires Index. “Le Bloomberg Billionaires Index est un classement quotidien des personnes les plus riches du monde. Des détails sur les calculs sont fournis dans l'analyse de la valeur nette sur la page de profil de chaque milliardaire. Les chiffres sont mis à jour à la fin de chaque jour de bourse à New York.” Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin A titre d’information, dans les premières années après la mise en route du réseau Bitcoin en 2009, le/les mystérieux créateurs auraient miné 1,1 millions de bitcoins. Ces bitcoins n’ont jamais été vendus et sont très probablement perdus à tout jamais, mais au cours actuel (40 000$), cela équivaut à 44 milliards de dollars tout de même. Ce qui positionnerait Nakamoto dans le Top 30 des individus les plus riches du monde.

© Zonebourse.com 2022