Graph : la fortune des crypto-milliardaires s'évapore

"Bear market or not" c'est la question à 1 million de dollars. Ou devrais-je dire plutôt la question à 27 000 dollars (le cours actuel du bitcoin). Si ce n'est pas un bear market, le marché en a quand même déjà la peau et les oreilles avec un marché qui flanche vigoureusement depuis six semaines consécutives. Dans ce cadre, la fortune des crypto-milliardaires, qui est fortement corrélée aux fluctuations du marché des crypto-actifs, se réduit comme peau de chagrin. En préambule, je tiens à préciser que les données citées ci-dessous proviennent du Bloomberg Billionaires Index. "Le Bloomberg Billionaires Index est un classement quotidien des personnes les plus riches du monde. Des détails sur les calculs sont fournis dans l'analyse de la valeur nette sur la page de profil de chaque milliardaire. Les chiffres sont mis à jour à la fin de chaque jour de bourse à New York." Le fondateur de Coinbase, Brian Armstrong Lors du précédent sommet du cours du bitcoin en novembre 2021, Brian Armstrong possédait une fortune personnelle estimée à 13,7 milliards de dollars et d'environ 8 milliards de dollars fin mars (-42%). A l'heure actuelle, le patron américain détiendrait plus que 2,2 milliards de dollars, soit une baisse de 84% de sa fortune en 6 mois. Clairement, la fortune de Brian Armstrong est en plein bear market (marché baissier), mais qui sait, le point bas de son pactole numérique n'est peut-être pas encore trouvé. Ce chiffre des 84% se retrouve également dans les performances de la société Coinbase. Les actions de la société américaine ont chuté de 84% depuis leur premier jour de cotation au Nasdaq en avril 2021 et le patron américain détient 16% de Coinbase, ce qui a contribué à la glissade de sa fortune. Il faut dire que les volumes de transactions sont en chute libre sur les plateformes d'échange de Coinbase, ce qui ne fait évidemment pas les affaires de Brian Armstrong. Volume de transactions en dollars sur Coinbase

Les chiffres sont la moyenne des volumes quotidiens de négociation au comptant et dérivés

Source : Nomics

Source : Nomics Le PDG de Binance, Changpeng Zhao Le patron de la principale plateforme de cryptomonnaie, en termes de volume d’échange, se retrouve dans une position encore plus catastrophique. En janvier, CZ, comme il est surnommé dans la cryptosphère, détenait une fortune gravitant autour des 96 milliards de dollars ce qui le positionnait dans le top 30 des personnes les plus riches du monde. Dans le sillage de la chute des crypto, la fortune de CZ gravite désormais autour des 11,6 milliards de dollars, soit une baisse de 88% en moins de 6 mois. Il sort bien évidemment du top 30 en étant relégué à la 155ème place du classement des plus riches de cette planète. Volume de transactions en dollars sur Binance

Source : Nomics Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried L’américain âgé de 30 ans, et PDG de la jeune et imposante plateforme de cryptomonnaies FTX, a lui aussi vu sa fortune fondre comme neige au soleil. En l’espace d’un mois seulement, son pactole personnel a été divisé par deux, passant de 20 milliards de dollars à environ 11 milliards de dollars. Volume de transactions en dollars sur FTX

Source : Nomics Le PDG de la crypto-banque Galaxy Digital, Michael Novogratz Le patron américain (encore), fervent supporter du stablecoin Terra USD et de la cryptomonnaie Luna, a vu sa fortune passer de 8,5 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars en six mois. “Je suis probablement le seul gars au monde à avoir à la fois un tatouage Bitcoin et un tatouage Luna” a déclaré le milliardaire lors d’une conférence à Miami début avril 2022. I’m officially a Lunatic!!! Thanks @stablekwon And thank you my friends at Smith Street Tattoos. pic.twitter.com/2wfc00loDs — Mike Novogratz (@novogratz) January 5, 2022 La cryptomonnaie Luna est passée de 100 dollars à moins de 1 dollar en l’espace d’un mois dans le sillage des turbulences que subit le stablecoin UST en ce moment. Le stablecoin qui est censé répliquer le dollar en 1 : 1 (avec la cryptomonnaie LUNA qui joue la variable d’ajustement) a vu sa parité, au cours de la journée d'hier, s’effondrer à 1 UST = 0,25$. C’est problématique pour une cryptomonnaie qui est censée répliquer le dollar. (Je vous concocte un article sur ce sujet des stablecoins). Cours UST/USD

La parité non respecté du stablecoin UST contre l’USD Dans ce contexte, Michael Novogratz a vu son pactole réduire de 70% dans un marché qui souffre. Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin A titre d’information, dans les premières années après la mise en route du réseau Bitcoin en 2009, le/les mystérieux créateurs auraient miné 1,1 millions de bitcoins. Ces bitcoins n’ont jamais été vendus et sont très probablement perdus à tout jamais, mais au cours actuel (27 000$), cela équivaut à 29,7 milliards de dollars tout de même. Ce qui positionnerait Nakamoto dans le Top 50 des individus les plus riches du monde. Le graphique suivant affiche la fortune des crypto-milliardaires (en milliards de dollars) ainsi que des personnalités relativement connues ayant une fortune sensiblement proche de chacun d’entre eux. N'hésitez pas à déplacer le pointeur de votre souris sur les bulles des personnalités pour y découvrir les informations appartenant à chacune d'entre elles.

