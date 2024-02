Graphene Investments reste prudent sur les actions japonaises

Le Japon procède à de nombreux changements structurels positifs, mais nous craignons que le marché ne se soit emballé à court terme. C’est ce qu’affirme Graphene Investments dans une note publiée ce jour. Malgré les bonnes nouvelles temporaires en provenance des États-Unis, le broker reste prudent quant aux perspectives, en particulier si le contexte géopolitique s'aggrave. "Le Japon continue à aller dans la bonne direction à bien des égards », affirme Graphene: des efforts sont faits dans la publication des plans d'activité pour améliorer la rentabilité du capital des entreprises japonaises.



"Le marché japonais a progressé rapidement, peut-être trop rapidement", estime le gérant. Sa performance de janvier a été la plus forte en trois ans et demi et vient après une hausse de 25% en 2023. Le ratio cours sur bénéfice à 12 mois est revenu à 14,6, "soit au-dessus de sa moyenne à long terme, avec des bénéfices qui ont été artificiellement dopés par le yen", ce qui semble "peu tenable".



Un certain nombre de points doivent être résolus pour que la reprise du marché soit durable, notamment le fait que les salaires progressent toujours plus lentement que l'inflation.



La situation chez les principaux partenaires commerciaux du Japon semble légèrement meilleure, mais là aussi il convient de rester prudent, car "une économie américaine plus résistante signifie également une inflation plus forte".



Enfin le contexte géopolitique est très instable. Le Japon qui dépend du Moyen-Orient pour environ 90% de ses besoins en pétrole brut, dont une très grande partie doit passer par le détroit d'Ormuz, sera en grande difficulté si l'Iran décide de bloquer ce détroit.