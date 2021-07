Derhen Bourgeais Analyste Suivre 26 Tous ses articles Diplômé d'un Master Banque, Finance et Négoce International, ce jeune bordelais fan de foot anglais n'en est pas à une contradiction près : il affectionne les grosses cap US mais ambitionne de travailler en private equity, tout en s'exposant aux small caps françaises. Ce qu'il veut avant tout, c'est comprendre et expliquer. De nature curieuse, il aime scruter les variations des indices, se plonger dans l'analyse fondamentale, donner un sens au marché. Graphique du jour : Quelles sont les pépites de demain, selon les analystes ? 20/07/2021 | 10:22 Derhen Bourgeais 20/07/2021 | 10:22 1 Envoyer par e-mail :

Aujourd'hui nous nous sommes intéressés aux recommandations du consensus d'analystes. Quelles sont les actions cotées aux Etats-Unis qui ont le plus de potentiel d'après eux ? Sur la base des données Zonebourse, nous avons trié les entreprises cotées aux Etats-Unis ayant le plus de recommandations à l'achat, et qui ont un minimum de trente analystes sur le dossier. Nous avons obtenu une liste de 74 sociétés, regardons de plus près le haut du classement.



Source : Zonebourse.com Parmi les sociétés suivies par au moins 30 analystes, la première place est trustée par Bilibili. La quasi-totalité des 31 analystes qui suivent l’action est à l’achat. La société développe une plateforme de partage de contenu principalement autour des mangas animés, des jeux vidéos, des comics et des vidéos gravitant autour de ces sujets. Avec son expansion exponentielle, la société a diversifié son offre afin de devenir plus “mainstream” et toucher le plus grand nombre. Bilibili est le troisième site le plus consulté en Chine ainsi que le premier site mondial dans la catégorie Anime & Comics, selon Similarweb. Le chiffre d’affaires de la société chinoise devrait atteindre 3 Mds$ cette année. Cependant, l’entreprise qui pèse déjà plus de 40 milliards de dollars, n’est pas encore rentable et continue de brûler du cash. A la suite nous retrouvons Amazon, JD.com, Alphabet et Alibaba, qui ne sont plus à présenter. Répartition géographique des sociétés les plus recommandées aux US, Source : Zonebourse.com



Sur le top 5, trois sont des sociétés chinoises. Sur l’ensemble des 74 candidates que nous avons obtenues, une douzaine sont domiciliées en Chine. De quoi démontrer le potentiel de la future première puissance économique, mais qui reste un pari très risqué au vu du contexte géopolitique.



Le secteur préféré des analystes et sans surprise la tech, Source : Zonebourse.com

© Zonebourse.com 2021



